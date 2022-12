Le premier ministre qui voulait être victime

Au début du mois de décembre, Blaine Higgs a tenu une conférence des médias de six minutes qui pourrait être le point culminant de l’année 2022, ou du moins du mandat de M. Higgs.

Certains ont appelé cet événement le coming-out de Higgs. Pour moi, c’était le jour où le politicien qui avait dit qu’il serait franc a parlé franchement pendant quelques minutes. C’était un témoignage honnête et un événement mémorable.

Il a convoqué cette conférence des médias parce qu’il allait donner la réponse du gouvernement à l’examen mandaté de la Loi sur les langues officielles. Cet examen doit être fait tous les 10 ans et aurait dû être fait voilà plus d’un an. Sont rares ceux qui disent que M. Higgs a en effet donné une réponse ce jour-là. Mais c’est pas ça qui fait que cette conférence est mémorable.

Le premier ministre paraissait bien inconfortable et il l’a admis. Il a déploré qu’il ait à traiter de cette question des langues officielles. Allez savoir pourquoi il s’est battu pour devenir le premier ministre d’une province bilingue, s’il trouve déplaisant de parler langues. M. Higgs a aussi déploré que cette question provoque des tensions. Non mais, les gouvernements n’ont-ils pas été inventés pour traiter les questions qui créent des tensions? C’est leur travail. Mais ce n’est pas là non plus la principale raison pour laquelle sa conférence a été mémorable.

À plusieurs reprises, M. Higgs s’est plaint d’avoir été traité injustement parce qu’il est unilingue. Son unilinguisme, il ne l’a «jamais considéré comme un problème avant d’entrer dans ce poste». Faisant allusion aux critiques concernant ses actions dans le dossier des langues officielles, il dit que ces critiques ne sont pas fondées sur la réalité, mais sur le fait qu’il est unilingue. Il a noblement ajouté qu’il ne voulait pas que d’autres personnes passent par ce qu’il a eu à vivre, et «J’essaie désespérément de trouver un moyen pour que personne n’ait à vivre ce que j’ai vécu». Il dit qu’il sait «mieux que quiconque» à quel point les questions linguistiques sont délicates.

Je crains que là, au lieu de ressentir de la pitié comme M. Higgs cherchait, j’étais envieuse. Un Néo-Brunswickois avait vécu sa vie, avait réussi une belle carrière, puis était devenu chef d’un grand parti politique, puis premier ministre, tout en étant unilingue. Et c’est dans sa septième décennie, alors que la province est bilingue depuis plus de 50 ans, qu’il vient à croire que son unilinguisme est un handicap. C’est là que j’ai pensé, quelle belle vie. Essayez ça en tant que francophone unilingue. Essayez-le en tant que francophone bilingue. Il ajoute probablement mes commentaires cyniques à sa liste des injustices qu’il subit.

M. Higgs peut mettre fin à sa propre victimisation. Il pourrait être un Premier ministre bien-aimé et il n’a pas besoin d’apprendre le français. Pas pour moi, et pas à ce point-çi, en tout cas. Il doit cependant changer votre attitude. Comme sa récente conférence de presse l’a démontré, il opère comme s’il était là comme représentant de cette minorité d’anglophones unilingues qui ne valorisent pas le bilinguisme. Alors qu’en réalité, il est payé pour faire respecter les lois et la Constitution et surtout pour que l’esprit de ce qui est le Nouveau-Brunswick, le cadre juridique, social, constitutionnel et populaire unique à nous, soit préservé et respecté. Ou il peut améliorer notre cadre de vivre ensemble, mais l’améliorer pour tout le monde.

Et, M. Higgs, arrêtez de vous moquer des Néo-Brunswickois qui ont une opinion différente de la vôtre. On n’est pas des accessoires, des abat-jours ou des comédiens payés. Chaque fois que vous dites ces choses-là, vous insultez les Néo-Brunswickois ordinaires.

On ne vous critique pas parce que vous êtes unilingue. On vous critique parce que vous ne parlez pas au nom du Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui.

Rosella Melanson

Fredericton