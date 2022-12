Marcel Arseneau

Moncton

J’ai rêvé que le premier ministre Blaine Higgs avait remis sa démission comme chef de la formation politique conservatrice du Nouveau-Brunswick au début de la nouvelle année.

Je me suis soudainement réveillé tout joyeux. Je voulais partager la nouvelle au plus sacrant avec les personnes de mon entourage. Mais dommage, j’étais bien éveillé. Ce n’était qu’un rêve!

Très souvent, il m’arrive de rêver. Parfois les rêves ont un contenu joyeux et parfois triste ou même stressant. Lorsque je m’éveille, il me semble que le rêve était quelque chose de bien réel. Mais en quelques secondes, tout au plus, la réalité revient et absolument rien n’a changé.

Et Blaine Higgs est toujours à son poste comme premier ministre. Rien n’a vraiment évolué sur la scène politique de la province, excepté que le ministre Kris Austin est vite devenu très songeur. Il s’assure que sa cravate mauve est bien en place.

Je perçois le jour, d’ici Pâques, que mon rêve au sujet de M. Higgs, deviendra réalité. Un bon matin, on verra en gros caractères à la Une de l’Acadie Nouvelle, Blaine Higgs a remis sa démission comme leader du Parti conservateur de la province.

Et personne ne sera vraiment surpris en Acadie. De part et d’autre, on entendra le même refrain. Qui va le remplacer? Ce ne sera plus un rêve, ce sera la réalité.