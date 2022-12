Un système mis à rude épreuve

Dre Michèle Michaud

Présidente

Société médicale du Nouveau-Brunswick

À l’instar des années précédentes, 2022 a présenté son lot de défis pour les médecins du Nouveau‑Brunswick. Face aux difficultés croissantes qui touchent le système, ces derniers demeurent déterminés à fournir aux patients les meilleurs soins possible, même si les ressources dont ils disposent à cet effet sont de plus en plus limitées.

Au cours de la dernière année, la COVID-19 a poursuivi ses ravages dans le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick. Récemment, à l’automne, nous avons assisté à une résurgence du virus, ainsi qu’à une augmentation des cas de virus respiratoire syncytial et de grippe et des hospitalisations connexes.

Les difficultés d’accès pour les patients continuent de s’accumuler. Le nombre croissant de patients sans médecin de famille fait en sorte qu’un plus grand nombre de ces patients se tournent vers les services d’urgence pour leurs besoins en soins primaires. Le temps d’attente à l’urgence et les arriérés chirurgicaux et procéduraux demeurent de ce fait à des niveaux critiques.

Tous ces facteurs ont mis à rude épreuve un système déjà fragilisé et sa main-d’œuvre surchargée.

À l’aube de 2023, plusieurs priorités se dessinent. Il faut impérativement investir davantage, de façon ciblée, dans les soins de santé, y compris dans des programmes de recrutement et de formation pour aider à remédier aux pénuries criantes de médecins et d’infirmières. Tant que nous ne serons pas en mesure de consolider nos effectifs, le système de santé continuera d’en subir les conséquences.

À court terme, nous devons inciter un plus grand nombre de médecins et d’infirmières à travailler au Nouveau‑Brunswick, et faire davantage pour retenir ceux déjà en poste.

Dans une perspective d’avenir, nous devons également envisager d’accroître et de faciliter les possibilités de formation dans la province afin de rendre l’enseignement médical plus accessible et plus attrayant pour les personnes qui envisagent de faire carrière dans le domaine de la santé.

Il nous faut par ailleurs mettre sur pied et financer des initiatives de renforcement des capacités dans le domaine des soins primaires. Les médecins de famille sont la pierre angulaire des soins primaires. S’il est vrai que les récentes initiatives visant à mettre les patients en relation avec des médecins de façon ponctuelle, au cas par cas, aident à répondre aux besoins quotidiens de ceux-ci en matière de soins primaires, il reste qu’aucune de ces initiatives ne peut remplacer la relation précieuse s’établissant entre un patient et un médecin de famille, qui suit son parcours de santé au fil du temps.

Bien qu’une intervention rapide de la part des gouvernements s’impose, nous demandons également au public de continuer de nous aider à gérer la COVID-19 et la vague d’autres virus respiratoires qui s’abat sur nos hôpitaux et nos cliniques.

Nous encourageons les Néo-Brunswickois à faire ce qu’ils peuvent pour freiner la propagation des maladies respiratoires, notamment en se faisant vacciner contre la COVID-19 et la grippe, en portant un masque bien ajusté dans les espaces publics intérieurs, en observant une bonne hygiène des mains et en restant chez eux lorsqu’ils sont malades – autant de moyens tout simples de se protéger et de protéger les autres, et d’éviter que nos hôpitaux se retrouvent débordés.

En l’absence de mesures immédiates pour résoudre ces problèmes et d’autres problèmes provinciaux et nationaux dans le système de santé, les médecins et autres professionnels de la santé demeureront surchargés, à court de ressources, et l’accès aux soins ne saurait être amélioré.

Comme toujours, les médecins se réjouissent à l’idée de travailler avec les gouvernements, les régies régionales de la santé et les autres intervenants et d’apporter leur point de vue de première ligne, tandis que nous cherchons à trouver des solutions et à créer un système qui répond aux besoins des patients du Nouveau-Brunswick.