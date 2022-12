Le plaisir de servir

Chaque jour, je me fais plaisir et je fais plaisir à quelqu’un d’autre. Mon plus grand plaisir, c’est quand je réconforte quelqu’un. De décembre 2019 à juillet 2022, mes plaisirs ont été 196 visites à des personnes âgées, isolées, seules, malades ou en institution et 202 consultations en présentiel et de nombreuses en virtuelles.

Aux personnes à faibles revenus, j’ai distribué de nombreux repas. Vivant seul, de nombreuses personnes en ont fait autant pour moi. Merci!

Pour ce qui est de la correspondance, j’ai écrit 326 messages en réponse à des individus, à des organismes, à des communautés religieuses, aussi, des textes à des revues et journaux.

Malgré tout, ce n’est pas ce que nous possédons ou faisons qui nous rend heureux ou malheureux, c’est notre façon de penser. Tout est dans la manière, non dans la matière. Me rendre utile me rend heureux.

Léon Robichaud

Shippagan