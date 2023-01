La planète ne peut plus supporter la croissance actuelle de la population mondiale

Le commentaire paru dans l’Acadie Nouvelle du 22 décembre dernier sur la possible 6e extinction de masse, sous la plume du chroniqueur Yoan Bourgoin, alimente la réflexion à faire dans la foulée des récentes COP sur le climat et sur la biodiversité. Dans un texte précédent, j’ai énoncé que les 23 cibles de la COP15 sur la biodiversité pourraient être enrichies par une nouvelle cible, celle de la diminution du rythme actuel de croissance de la population mondiale. Cette discussion n’est pas souvent évoquée et elle est même suspecte dans certains milieux, en raison de ses implications. Elle est cependant nécessaire étant donné les menaces qui pèsent sur la planète et qui sont bien résumées dans le texte de M. Bourgoin.

L’idée que la population humaine croît trop vite fut popularisée en 1798 par un économiste britannique, Thomas Malthus. Selon sa théorie démographique, la croissance de la population est plus rapide que la croissance des moyens de subsistance. Il constate que la population croît de façon géométrique, alors que les moyens de subsistance croissent de façon arithmétique. Ceci crée un déséquilibre qui, à terme, annonce des problèmes comme la famine et une destruction de la nature. De là à recommander de contrôler les naissances, le pas n’est pas grand et Malthus l’a franchi. Et Malthus n’a généralement pas eu bonne presse. Cependant l’idée ne fut pas complètement abandonnée et elle revient occasionnellement à l’ordre du jour.

En 1987, le rapport de la Commission mondiale sur le développement et l’environnement connu sous le titre «Notre avenir à tous» eut un grand retentissement et vaut la peine d’être relu dans le contexte actuel. En voici une citation: Dans de nombreuses parties du monde, la population s’accroît à un rythme que les ressources environnementales disponibles ne sont pas capables de soutenir et qui rend caducs les espoirs les plus raisonnables d’améliorer la situation du logement, des soins de santé, de la sécurité alimentaire ou de la fourniture d’énergie. Illustrons le problème avec quelques données.

Mentionnons qu’au début de notre ère (2000 ans passés), il y avait environ 250 millions d’humains. En 1800 ans, la population mondiale se chiffrait à environ 1 milliard de personnes. Durant cette période, la population a été multipliée par 4. Depuis le 22 novembre 2022, nous en sommes à 8 milliards. Durant cette période de 222 ans, (entre 1800 et 2022) la population mondiale a été multipliée par 8! Actuellement, selon les prévisions des Nations Unies, la population pourrait atteindre entre 11 et 15 milliards, selon les différents scénarios, à la fin du présent siècle (2100). En 2022, la population augmente de 220,000 personnes par jour, soit 80 millions par année. Ceux et celles, qui veulent plus de détails, peuvent consulter le site Worldometer.

À ce niveau et au rythme actuel de croissance, non seulement on assiste à la perte des autres formes de vie terrestre, non seulement la nature se dégrade, mais les conditions de vie se détériorent. On assiste à une explosion démographique des jeunes, particulièrement dans les pays pauvres. On observe une augmentation des migrants internationaux et des réfugiés (272 millions de personnes). La violence et les conflits armés augmentent.

Ces constatations nous mènent à poser la question cruciale. Que faut-il favoriser, la croissance vertigineuse de la population ou l’amélioration des conditions de vie d’une population stabilisée au niveau actuel.

Ces chiffres démontrent bien que le taux de croissance de la population n’est pas soutenable à long terme. L’on ne peut pas continuer à penser que le développement durable est possible si les humains maintiennent le même taux de croissance. Il faut bien admettre que nous sommes déjà en situation de surpopulation. La question qui tue est la suivante: quelles sont les solutions?

D’abord il n’y a pas une unique solution car nous sommes devant un problème très complexe, peut-être le plus difficile auquel l’humanité ait été confrontée. Il y a tellement de facteurs dont on doit tenir compte. Il n’y a pas de solution magique. Ce qui est certain c’est qu’il faut une action visionnaire à long terme et concertée mondialement. Soyons plus précis.

La question de la croissance mondiale pourrait à elle seule faire l’objet d’une nouvelle COP. De plus, on sait que la croissance de la population mondiale se produira dans les pays les plus pauvres. Par exemple, on sait que la population de l’Afrique subsaharienne pourrait doubler d’ici 2050. On sait aussi que la moitié de la croissance de la population mondiale d’ici 2050 sera concentrée dans neuf pays parmi les plus pauvres. A-t-on vraiment besoin d’une COP pour faire pression sur nos gouvernements, (parmi les plus riches) pour augmenter l’aide publique au développement? Il pourrait y avoir de nombreuses autres solutions si toute l’humanité s’y mettait!

Bref, cet article met l’accent sur un facteur négligé dans la discussion sur l’avenir de la planète, celui de la surpopulation humaine. L’objectif n’est pas d’en faire une panacée et prétendre que c’est la solution par excellence.

Jean-Bernard Robichaud

Gatineau, Qc.