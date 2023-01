2023: Un tournant dans la transformation du système de santé

En 2022, le secteur de la santé a souvent été le point de mire de l’actualité. Certains diront que le système de santé est en crise, qu’il est lui-même malade: engorgement des urgences et des hôpitaux, pénurie de main-d’œuvre et défis liés à l’accès aux soins de santé primaires. Les défis sont bien réels.

Toutefois, c’est dans des moments de tumulte que l’on voit émerger les vrais héros. Le personnel et les professionnels de la santé sont certes les héros de l’heure. Malgré des conditions difficiles engendrées par la pénurie de main-d’œuvre, ces personnes continuent d’apporter soins et réconfort aux patients avec cœur et compassion.

Alors que le Réseau de santé Vitalité est engagé à améliorer l’expérience employé de son personnel, nous invitons la population à reconnaître nos héros, à faire preuve de respect envers eux, malgré les défis qui se présentent, et à mettre en valeur les professions en santé pour assurer la relève.

Profitons aussi de l’élan du Nouvel An pour imaginer un système de santé plus performant, axé sur l’excellence, la collaboration et l’engagement des communautés.

Cette vision des soins de santé intégrés commence déjà à prendre racine dans la région d’Inkerman à Miscou. Élaborée dans la communauté, à partir des besoins de ses citoyens, cette approche collaborative favorise l’accès aux soins de santé primaires, en passant par la prévention et la coordination des suivis, et contribue notamment à l’amélioration du contrôle des maladies chroniques et, par le fait même, à une diminution du besoin des visites à l’urgence et des hospitalisations.

Alors que les hôpitaux ont traditionnellement occupé la place centrale du secteur de la santé, le modèle proposé accorde une plus grande place aux services en communauté, autant pour l’aiguillage que pour les suivis. De la même façon, les médecins ont souvent été les seuls fournisseurs de soins de santé. Ce modèle, quant à lui, s’appuie sur la collaboration d’équipes interdisciplinaires (médecins, infirmières, pharmaciens, physiothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux et autres intervenants) pour accompagner les gens dans leur parcours de santé.

Élaborée à partir de données probantes sur la santé populationnelle, cette pratique gagnante sera déployée dans d’autres parties du Réseau de santé Vitalité en 2023. Il s’agit là d’une initiative porteuse d’espoir pour l’avenir des soins de santé. De plus, je suis persuadée que ce modèle collaboratif, qui engage les communautés, peut marquer le début d’une transformation d’un système en crise qui peine à répondre aux besoins d’une population vieillissante en un système de santé innovant qui fait la fierté de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick.

Dans ce système de santé performant, les patients et les familles demeurent toujours la priorité, les professionnels de la santé sont reconnus et valorisés, les communautés sont engagées dans la prévention et dans la prestation des services et soins de santé et, lorsque des soins aigus sont nécessaires, les hôpitaux sont prêts à les offrir en répondant aux plus hauts standards de qualité.

Voilà ce à quoi il faut aspirer. Que 2023 soit un tournant décisif dans la transformation du système de santé!

Dre France Desrosiers

Présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité