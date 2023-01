Les vases clos

L’entrevue du ministre des gouvernements locaux, Daniel Allain, le 4 janvier à La matinale de Radio-Canada Acadie démontre très bien que les ministères travaillent en vase clos. La main droite ne sait pas ce que fait la main gauche et vice versa. Désolant de constater qu’il n’y a aucune volonté d’en faire des vases communicants.

À la question à savoir si la deuxième plus grande municipalité francophone de la province, soit la Municipalité régionale de Tracadie (MRT), va recevoir comme toutes les autres municipalités sa juste part de péréquation, le ministre Allain fut très évasif, en disant qu’il est à l’écoute.

Permettez-moi d’en douter et d’ajouter que le gouvernement fait la sourde oreille. Les études commanditées par l’Association francophone des municipalités du N.-B. (AFMNB), le rapport Finn en 2008, ainsi que celui des experts en gouvernances municipales en prévision de cette réforme ont tous recommandé un cadre financier qui assurerait une chance égale pour tous. Toutes ces recommandations ont été mises sur les tablettes jusqu’à l’automne prochain.

Selon M. Allain, le dossier du transfert des routes, c’est une discussion qui doit avoir lieu entre la Municipalité de Tracadie et le ministère des Transports. Le ministre nous informe «que chaque conseil de ville doit avoir ces discussions sur le processus budgétaire, qu’il y a des débats houleux et des décisions à prendre.» Ce dernier se demande «si c’est normal qu’à Tracadie ça a pris plus de temps» et finalement que c’était aux gens de Tracadie de se décider.

Pour rétablir les faits, les nouvelles municipalités n’ont rien eu à dire sur leur premier budget. Il y a deux ans, la MRT a décidé par résolution de ne pas s’occuper des routes et en a avisé le ministère du Transport, qui a accepté le transfert de responsabilité, sans toutefois déterminer une date butoir. À la mi-novembre, le ministre des Transports, Jeff Carr, a attendu à la dernière minute du processus budgétaire pour aviser la MRT qu’elle devait inclure les routes dans son budget 2023. Ce dernier a même repoussé la décision sur le transfert à la fin 2024 en avisant que cela sera discuté au cabinet. En repoussant la date de ce transfert, il laisse la Ville dans l’incertitude. Elle doit gérer les risques financiers.

Dans son entrevue avec l’Acadie Nouvelle du 5 janvier 2023, le maire des Hautes-Terres, l’ancien ministre Denis Landry, dit en parlant des routes «qu’il connaît bien le cas de Tracadie» et qu’il ne tient pas «à vivre chez lui une situation semblable».

Les ministres Allain et Carr sont tous deux au courant des études et recommandations qui ont été faites dans ce dossier. Ces études démontrent que la MRT ne peut assumer cette responsabilité et que le gouvernement doit s’en occuper dans les meilleurs délais.

Où se situe la communication entre ces deux ministres? L’entretien des routes, qui est sous la responsabilité du ministère des Transports, est étroitement lié au budget municipal, qui lui est sous la responsabilité du Ministre des gouvernements locaux. Comment expliquer que ces deux ministres ne peuvent coordonner leurs décisions?

Norma McGraw

Petit-Tracadie