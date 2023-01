Redécoupage partisan?

En observant la carte du Nouveau-Brunswick et les délimitations proposées par la Commission sur les délimitations des circonscriptions électorales provinciales, j’ai constaté qu’il est proposé que Néguac et Tabusintac fassent partie d’une circonscription avec Tracadie.

Je questionnais ce geste, mais je pensais aussi que les populations de Néguac et de Tabusintac manifesteraient leur opposition à cette tentative de division qui me laissait perplexe. En regardant de plus près, je me rends compte qu’une partie de Saint-Irénée, de Pont-LaFrance et de Leech pliait bagage pour se rendre aux limites de Bathurst. Il me semble qu’une circonscription devrait réunir des gens avec les mêmes habitudes, le même territoire, etc. Je ne comprends pas l’idée derrière ce geste autre que pour des raisons partisanes ou du moins douteuses.

En écoutant une réunion du conseil de la Municipalité régionale de Tracadie, j’ai vu que les élus proposaient le statu quo pour la circonscription de Tracadie-Sheila. J’applaudis ce geste. Personnellement, j’aurais préféré qu’on saisisse le moment pour proposer que la MRT devienne une circonscription en allant chercher les parties de Sainte-Rose, Six-Roads, Four-Roads et autres localités qui ne sont pas dans la circonscription présentement.

Le nombre d’électeurs dans une circonscription devrait se situer entre 9917 et 13 417. L’agrandissement de la circonscription de Tracadie-Sheila, que je préconise, nous amènerait aux environs de 13 000 électeurs, soit légèrement à l’intérieur des limites proposées. Évidemment, on ne peut pas faire ce genre de regroupement partout. Toutefois, on devrait penser à essayer de le faire pour tous. Ces tentatives de rassemblement d’un peuple (réforme municipale, circonscription électorale, commission des services régionaux) sont assez difficiles, mais nécessaires. Elles se métamorphosent en tentatives de divisions lorsqu’on essaie de favoriser une circonscription aux dépens d’une autre. Ceci est apparent dans divers coins de la province.

Philippe Ferguson

Rivière-à-la-Truite, Tracadie