Un mouvement positif pour l’avenir

Si on me demandait de justifier le titre de mon opinion, je répondrais comme suit: relisez le dossier de l’édition du 3 janvier dernier «30 jeunes francophones à surveiller au Nouveau-Brunswick». Notre seul journal francophone de la province y a consacré au moins six pages, trente photos et autant de textes.

En racontant leurs rêves, leurs études, leurs carrières et leurs exploits, l’Acadie Nouvelle a su démontrer positivement que notre jeunesse mérite des éloges et de la reconnaissance ce qui contribue à nous donner un espoir envers notre avenir.

Trop souvent dans les médias, on traite surtout et souvent des malheurs, des meurtres, des vols, des conflits, des guerres, d’inflation, etc., ce qui contribue à créer une atmosphère générale de pessimisme et de dépression collective.

Souhaitons que d’autres médias adoptent davantage ce genre d’approche, car la population a besoin de voir surtout le côté positif de la vie.

En louangeant ainsi notre jeunesse, indirectement, on prouve qu’elle possède et poursuit de nobles rêves. En plus de cela, on reconnaît également le magnifique travail fourni par les employés du ministère d’éducation, des employés et des dirigeants des districts scolaires, comme celui des écoles, des collèges et des universités sans oublier les contribuables et l’appui et l’encouragement des parents. J’ai failli oublier la classe politique!

Alcide F. LeBlanc

Moncton