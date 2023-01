Dans l’opinion du lecteur de l’Acadie Nouvelle du vendredi 6 janvier, il était question de bourrer des travailleurs de médicaments, et de remplacer les préposés par des pilules. Pour moi, c’était une façon symbolique de parler d’abus de pouvoir. Le temps est arrivé d’aborder le sujet directement.

Que ce soit au point de vue politique, communautaire, sportif, artistique, conjugal ou familial, l’abus de pouvoir est l’un des problèmes le plus dégradant de l’humanité. Trop souvent, les trahisons de la parole le plus solennellement donnée, portent en elle la volonté de détruire.

Nous connaissons les ravages du cancer, des infarctus, des tumeurs du cerveau, et plus profondément la misère effroyable des maladies mentales.

Il y a pire, il y a le mal moral, c’est-à-dire une atteinte volontaire à la vie des autres et à leur dignité, là où la vie est piétinée et où le seul souci semble être de vouloir blesser. Le mal n’existe pas en lui-même. Il n’a aucune forme d’entité ou d’existence. Le mal s’oppose au bien et il est infiniment répandu par l’abus du pouvoir.

Il faut le dire: quand toutes les bêtes féroces se seraient liguées pour nous anéantir, elles n’auraient jamais pû accumuler les ruines, ni les tortures que la haine et le mépris de nombreux humains ne cessent de provoquer, afin de détruire l’autre.

Ce cancer de l’abus de pouvoir, il faut en faire un sujet d’actualité, dans les programmes scolaires et des médias. Ce qui permettra d’éviter que les êtres humains deviennent interchangeables, comme des objets. Osons parler de l’abus de pouvoir. «Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous périrons ensemble comme des imbéciles.» (Martin Luther King, discours du 22 mars 1964).

Léon Robichaud

Inkerman