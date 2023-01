Le Nouveau-Brunswick a accueilli le monde

En voyant Équipe Canada remporter la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior 2023 de la Fédération internationale de hockey sur glace, j’ai applaudi aussi fort que bien d’autres Canadiens et Canadiennes, mais je n’ai pu m’empêcher de réfléchir (assez émue, je dois l’admettre) au parcours qui a abouti à ce moment unique. Il a fallu sept mois de planification acharnée pour organiser ce tournoi international qui a donné tout un coup de projecteur sur notre province, qui a agi comme hôte conjoint.

Une belle occasion s’est présentée au Nouveau-Brunswick ainsi qu’à nos partenaires en Nouvelle-Écosse lorsqu’il est devenu évident que la Russie ne serait pas l’hôte, comme prévu, de l’événement. Ensemble, à Moncton et à Halifax, nous nous sommes montrés à la hauteur en remportant l’appel d’offres pour l’organisation conjointe de l’édition 2023 dans des circonstances extraordinaires.

En plus de ne disposer que de peu de temps pour planifier, nous devions accomplir la mission confiée après trois ans de pandémie. Faisant fi des difficultés, nous avons convié le monde chez nous et avons mis sur pied l’un des tournois les plus réussis de l’histoire récente. D’autres organisateurs, tant au pays qu’ailleurs dans le monde, nous ont affirmé que nous avions placé la barre très haut et j’en suis bien fière.

L’ardeur au travail dont ont fait preuve plus de 150 bénévoles et les membres de l’équipe #ExploreNB, qui ont consacré de nombreuses heures au tournoi en une période où la plupart profitent de l’accalmie des Fêtes, a porté ses fruits.

L’événement nous laissera un héritage durable: plus de 100 000 personnes ont assisté aux matchs à Moncton, battant des records d’assistance au Centre Avenir et générant des retombées économiques estimées à 20 millions $ pour notre province.

Les entreprises du secteur du tourisme d’accueil de Moncton ont bénéficié d’un fort regain d’activité au cours d’une période habituellement plutôt calme, comme en témoignent les nombreux restaurants affichant complet et l’augmentation de 40% des réservations dans les hôtels pendant le tournoi.

La ville grouillait de visiteurs de tout le Canada, des États-Unis et d’Europe. En outre, on estime que plus de trois millions de personnes ont vu les superbes publicités touristiques de notre province en suivant les matchs sur les écrans.

En clair, le Nouveau-Brunswick a accueilli le monde et le monde a découvert pourquoi il n’y a pas de meilleur endroit que le Nouveau-Brunswick.

Les membres dévoués de notre équipe #ExploreNB ont été des hôtes extraordinaires. Ils ont réservé un accueil des plus chaleureux aux visiteurs d’ici et d’autres pays, faisant la promotion du Nouveau-Brunswick comme destination touristique, entre autres grâce à une Place des partisans animée vers laquelle ont afflué plus de 20 000 personnes à Moncton et à Halifax.

L’équipe a donné vie aux expériences touristiques offertes en hiver et en été au Nouveau-Brunswick, et les visiteurs ont pu goûter à des produits locaux, faire plus ample connaissance avec des artisans, profiter d’offres culinaires et se faire proposer des aventures en plein air pendant les semaines de festivités.

Les réactions ont d’ailleurs été extraordinaires: beaucoup ont dit découvrir une province méconnue et se sont promis de revenir y passer des vacances. De telles réactions auront assurément des retombées durables sur l’économie et la croissance démographique du Nouveau-Brunswick.

Nous avons également lancé à l’échelle nord-américaine notre campagne Toujours invitant, vue par plusieurs personnes d’un peu partout, de la Colombie-Britannique à la Floride. C’est la première fois que nous lançons si tôt notre campagne d’été, et cette initiative est déjà couronnée de succès avec, notamment, une hausse de l’achalandage sur notre site Web touristique de 140% au cours des dernières semaines.

De plus, nous avons enregistré l’un des scores TSI (Tourism Sentiment Index) les plus élevés – un tel score mesure la réputation d’une destination à partir d’échanges en ligne.

Par ailleurs, je tiens à souligner qu’en ma qualité de ministre responsable de l’Égalité des femmes, ce n’était pas une préoccupation secondaire de voir notre province composer avec la controverse très médiatisée sur la violence sexuelle dans l’univers du hockey pendant ce tournoi. Il était important d’envoyer un message fort à ce sujet tout en célébrant le sport et les réalisations des athlètes.

En tant qu’hôte conjoint du tournoi, le Nouveau-Brunswick a veillé à se positionner sur la scène internationale en lançant une campagne de prévention de la violence sexuelle qui a touché près de 269 000 personnes, de passage dans la province ou y résidant.

Nous avons également exigé une formation améliorée pour tous les participants au tournoi et avons tiré 150 000$ des recettes du tirage 50/50 tenu en marge de l’événement pour soutenir les organismes néo-brunswickois œuvrant dans le secteur de la prévention de la violence sexuelle et plaidant pour une plus grande sécurité et une inclusion accrue dans l’univers du hockey ou autour de celui-ci.

La violence sexuelle dans le sport n’est aucunement tolérée et la culture sportive doit continuer de s’améliorer.

Pour notre part, nous ne cesserons pas d’en parler. À tous les échelons de la pratique d’un sport, des parents aux joueurs, des entraîneurs à nos organisations, nous avons tous une responsabilité à assumer et un rôle à jouer, et nous ne devons pas avoir peur d’agir.

Le Nouveau-Brunswick a connu une bonne année touristique, marquée par de fortes hausses du nombre de visiteurs en provenance de tous les principaux marchés.

Accueillir le Championnat mondial de hockey junior 2023 a été une excellente façon de boucler la dernière année et d’amorcer la nouvelle sur la voie de la réussite, alors que nous continuerons d’accueillir le monde en 2023.

La pandémie a certes éprouvé notre secteur, mais en unissant nos efforts, nous avons su relever les défis. Aussi avons-nous beaucoup de raisons de nous réjouir pour l’avenir.

Je félicite notre industrie touristique et nos remarquables bénévoles qui contribuent à montrer au monde entier à quel point notre population et nos offres au Nouveau-Brunswick se distinguent des autres.

Le Championnat mondial de hockey junior 2023 de l’IIHF valait son pesant d’or pour le Nouveau-Brunswick. Poursuivons sur cette lancée et saisissons d’autres possibilités d’accueillir à nouveau le monde.

Avez-vous hâte comme moi?

Tammy Scott-Wallace

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture