Je ne peux rester indifférente à la situation des personnes âgées dans les foyers de soin. Plus particulièrement, la situation pitoyable des deux foyers de soins de Néguac, où le ministère du Développement social a annoncé que les résidents devaient quitter les lieux.

Quelle angoisse pour ces résidents!

Est-ce qu’ils ont besoin d’autant de tourments et d’inquiétudes dans leur vie?

Je me questionne: comment a-t-on pu en arriver à une telle décision?

Dans un communiqué du ministère du développement social, il est indiqué: «La sécurité et le bien-être des résidents des établissements de soins de longue durée demeurent une priorité absolue pour le gouvernement. Lorsque nous ne pouvons pas obtenir l’assurance d’une conformité totale aux normes provinciales, nous n’avons d’autre choix que d’agir pour protéger le bien-être des résidents.»

C’est un vrai beau discours. Mais rien ne démontre ce que vous prétendez sur la sécurité et le bien-être des résidents.

Comment a-t-on pu accorder un permis d’exploitation à des personnes étrangères (ici, je suis d’accord avec la chroniqueuse Jessica Savoie), et non, je ne suis pas xénophobe! Mais un propriétaire de foyer de soins devrait tout au moins habiter la région, gérer sur place l’administration de ses affaires et avoir à cœur le bien-être de ses résidents.

Ces personnes âgées, ces personnes vulnérables, sont des humains avec des sentiments! Ils méritent le meilleur des soins et des services pour tout ce qu’ils ont donné à leur communauté, à leur famille et même à leur pays.

Le ministère du Développement social doit réviser ses façons de faire.

Comme le dit un lecteur dans l’Opinion du lecteur du 25 janvier dernier, ce ministère ne semble pas du tout respecter les aînées.

Je crois que la population doit se mobiliser et même manifester s’il le faut. Mais pour l’amour du ciel, il faut changer les choses et rapidement.

Marie Doiron

Dieppe