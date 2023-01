La ministre doit démissionner

Je me joins aux personnes qui réclament haut et fort la démission de la Ministre Shepard qui a perdu toute crédibilité concernant la situation des foyers de soins spéciaux de Neguac. Comment peut-on affirmer que l’on ne pouvait rien faire?

Il semble que le présent gouvernement n’arrête pas de faire des bévues et des erreurs non pardonnables dans plusieurs dossiers qu’il gère. Dans le cas de l’inaction du gouvernement actuel relative à la question du dossier des foyers de soins spéciaux dans la région de Neguac, de nombreuses personnes résidentes dans ces foyers doivent payer le prix de l’incompétence d’une ministre et de ses fonctionnaires.

Les personnes résidentes dans ces deux foyers sont confrontées à une situation qu’elles n’ont pas créée. Comment peut-on traiter des personnes humaines comme on le fait en affirmant que l’on ne peut rien n’y faire? Il en est ainsi pour les familles qui sont prises au dépourvu en devant trouver des solutions pour les résidents qui seront sous peu évacués de leur résidence. Et que dire de la situation des personnes employées dans ces foyers?

Comme l’ont si bien décrit Denis Losier et Norma McGraw dans l’opinion du lecteur de mercredi 25 janvier, cette situation est inacceptable et inhumaine et que la ministre doit accepter l’odieux de son inaction et présenter sa démission.

Jean-Guy Vienneau

Dieppe