Chère Viola, notre reine nationale!

L’Angleterre a perdu sa reine, l’église catholique un pape et nous notre Viola nationale!

Oui, notre reine acadienne qui, pour nous, était plus importante que la reine et le pape. Elle nous a mis sur la carte grâce à l’œuvre extraordinaire et géniale d’Antonine Maillet, la Sagouine, qu’elle a incarnée pendant près de 50 ans.

Je me rappelle comme si c’était hier l’avoir vu personnifier la Sagouine en 1972, et cela m’a marqué pour la vie. Elle a fait parler l’âme acadienne, ce qui nous distingue profondément, qui nous sommes. Elle a su donner au monde l’essence même de cette Acadie déportée, déchirée et martyrisée non pas comme des perdants, mais comme des résistants et des vainqueurs.

Avec un sens de l’humour inimitable et la langue acadienne, elle a su transmettre le bon jugement et la sagesse populaire sur nos vérités profondes.

«C’est point d’aouère de quoi qui rend une parsoune bénaise, c’est de saouère qu’a va l’aouère.» – La Sagouine.

Notre meilleure enseignante, notre plus grande philosophe, notre miroir profond. Nous te saluons très bas, chère Viola. Nous te remercions d’avoir simplement été toi, l’unique, l’authentique et la simple servante du peuple acadien, notre véritable reine!

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet