Des comportements dignes d’une république bananière

Imaginons un instant qu’il faudrait, comme parent, rappeler aux enfants chaque matin de devoir se comporter impeccablement partout, mais surtout à proximité d’un agent de police tout simplement parce qu’ils ont la peau noire, parce qu’ils sont les descendants d’esclaves, ceux-là mêmes qu’on a traités comme des sous-humains et dont on n’a toujours pas accepté le fait qu’ils aient été libérés. Et, surtout, parce qu’ils peuvent être arrêtés et brutalisés pour peu de chose, souvent pour le seul crime d’être différents. Beaucoup de parents noirs aux États-Unis ont à le faire chaque jour pour éviter de devoir vivre un cauchemar.

Imaginons pour un instant, quand on est noir et dans la fleur de l’âge, qu’il faille se demander chaque matin de quoi il serait possible de mourir au cours de la journée. Non pas de COVID-19, non pas d’une cause naturelle, non pas d’un accident fâcheux, mais à cause de la brutalité de policiers qui abusent de leur pouvoir, d’agents qui prennent plaisir à leur sadisme, de gens qui ont à prouver leur efficacité auprès d’un supérieur. Beaucoup de Noirs aux États-Unis se posent la question. Ils sont nés d’une couleur de peau différente. Ils n’ont pas eu la bonne fortune de naître de la «race supérieure».

La police américaine est-elle imprégnée d’une culture de brutalité et de violence? On pourrait le croire. Voyons certains cas célèbres à cause de leur médiatisation. Rodney King en 1991, Georges Floyd en 2020 et, tout récemment, Tyre Nichols. Leur cruauté et la mort horrible qui s’ensuivit ont été exposées au vu et au su de tous grâce à la présence des réseaux sociaux et à l’arrivée des moyens modernes de communication qui rapportent les événements au moment même où ils surviennent.

Rodney King était un chauffeur de taxi et activiste. Il connaissait des problèmes de drogue et d’alcool. Étant en état d’ivresse, il fuyait la police pour ne pas avoir à payer une amende. De ce fait, il commettait un délit. Mais fallait-il autant de brutalité pour un individu sans défense et qui montrait peu de résistance? Mais, il était noir. Cela le rendait suspect. King a survécu à son supplice et les policiers ont été blanchis par une cour de justice et en sont sortis indemnes.

Et, la mort de George Floyd, celui qui aurait tenté d’utiliser un faux billet dans une épicerie et qui aurait été sous l’influence de l’alcool. Une fois menotté, il aurait refusé de monter dans la voiture de police. Pour le coincer, trois policiers le plaquèrent par terre, et on se rappelle ces images de l’agent Derek Chauvin qui, de toute sa pesanteur, appuya, pendant près de neuf minutes, le genou sur le cou de celui-ci pour l’immobiliser. Il aura fort bien réussi. Non seulement l’aura-t-il immobilisé, mais il l’aura tué. Pourquoi autant de brutalité sur un individu qui ne montrait plus de résistance? Le problème: il était noir.

Dans un pays où la culture de la violence et des armes à feu et les tueries de masses à répétition sont si présentes, faut-il s’étonner de tant de barbarie? Un pays où un parti politique, le Parti républicain en l’occurrence, refuse de réprouver de telles atrocités. Un pays où l’extrême droite refuse de condamner une foule en délire qui s’amène pour attaquer le Capitole le 6 janvier 2021. Un pays où un enfant de six ans s’amène à l’école avec un pistolet et tire sur son institutrice et la blesse grièvement.

Tyre Nichols, jeune noir de 29 ans, employé chez FedEx, est mort le 10 janvier après avoir fait l’objet de la pire des cruautés policières. Il était un citoyen ordinaire, un travailleur, qui faisait de la photographie, qui aimait les couchers de soleil. On l’accusait, sans preuves, nous assure-t-on, de conduite dangereuse alors qu’il allait prendre le souper chez sa mère. Il a tenté de fuir pour éviter le pire et, comme conséquence, a été terrorisé et battu au point d’être méconnaissable sur son lit d’hôpital. Ils étaient cinq à vouloir immobiliser un individu qui ne montrait aucune résistance. La seule chose qu’il a su faire, c’est d’appeler sa mère à son secours. On l’entend crier d’une voix rauque et suppliante dans le pire de la tourmente: «Maman… Maman… Maman…»

À cause de tels comportements et bien d’autres, est-il exagéré de poser la question: les États-Unis ont-ils perdu le nord? Sont-ils rendus au bord d’un précipice, celui de la déchéance? S’agit-il d’un moment de non-retour? Cette grande puissance, sur laquelle le monde entier comptait pour assurer la paix, la sécurité, le progrès et l’espoir d’un avenir meilleur, est-elle devenue le théâtre de l’irrespect de la vie, de l’individu, de la loi et de l’ordre? Les Américains connaîtront-ils de plus en plus d’instabilité politique, de violence et d’atteintes à la démocratie?

Se trouvera-t-il quelqu’un, un sage, un penseur, un individu, un organisme assez puissant pour convaincre les Américains qu’il faut rebrousser chemin, repenser la société et proposer un mode d’existence plus acceptable et plus juste pour l’ensemble des citoyens? Une utopie? Peut-être. Mais, ne sont-ce pas dans les rêves que les humains conçoivent et réalisent les grands projets?

Hector J. Cormier

Moncton