Bâtir la paix en partant du bas vers le haut

Dans l’Opinion du lecteur, page 20, de l’Acadie Nouvelle du 21 janvier dernier, Jean-Bernard Robichaud termine sa lettre en disant «qu’il y a tant d’autres volets à aborder au sujet de la construction de la paix». Le mal de l’absence de la paix, nous devons l’aborder à partir du bas vers le haut, non le contraire.

Qu’est-ce qu’est le mal? Le mal, c’est l’absence de paix, c’est l’amour qui se défait quand chacun appose l’indifférence à l’amour de la paix.

L’amour, comme l’amitié, est une histoire à deux. Le cadeau est une histoire à deux qui symbolise l’amour de la paix.

Dans la vie d’un couple, d’une famille ou d’une communauté, sans le cadeau de la paix, les meubles ne signifient rien, et les murs deviennent une prison.

En partant du haut en bas, on n’arrivera jamais à bâtir la paix. Si la paix est absente dans l’individu et la famille, en d’autres mots, en bas, la paix ne s’élèvera pas vers le haut.

L’écrivain russe, Dostoïevski, qui a passé quatre ans en prison, sans savoir pourquoi, a eu l’occasion de réfléchir des centaines de fois, sur le problème du mal, l’absence de paix. Il nous l’a rendu sensible dans Les Frères Karamazov, où il met dans la bouche d’Ivan Karamazov, le mal qui a affecté et qui blesse l’univers. Pour Ivan, le mal des innocents, la douleur des petits enfants, est une chose si épouvantable qu’il n’arrive pas à surmonter cet obstacle, et comme Bielinsky, un des révolutionnaires de cette époque, il dira: «Une seule larme d’enfant est une preuve décisive que Dieu n’existe pas?»

Camus a repris cet argument dans La Peste. Pour lui, le problème qu’il observe, c’est le problème du mal, celui des innocents qui souffrent.

Je crois que c’est l’enfer dans un couple, une famille ou une communauté, quand on oppose l’indifférence à la paix.

Rien n’est plus fragile que la paix. Pourtant, rien n’est plus puissant que l’existence de la paix.

La paix, elle crée la vie, elle dissipe le chagrin quand elle passe du bas vers le haut. Comment commencer à bâtir la paix, s’interroge Jean-Bernard Robichaud?

Partir du bas vers le haut, c’est un chemin vers lequel il faut tendre.

Malgré les apparences qui se passent en haut, mon espoir est grand parce que, en bas, de nombreux esprits éclairés travaillent dans le silence pour bâtir la paix.

Léon Robichaud

Inkerman