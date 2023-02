Un être remarquable

Personne, j’en suis sûr, ne contestera le fait qu’une personnalité hors de l’ordinaire vient de nous quitter. Les témoignages d’admiration et de condoléances qui ont fusé de partout sont gages de la place inestimable que Viola Léger a occupée (et qu’elle occupera pendant longtemps) dans les paysages culturels d’ici et d’ailleurs.

Je ne répéterai donc pas ce qui a été dit sur elle, me contentant d’endosser ces ultimes marques de reconnaissance. Qu’il me soit plutôt permis d’aller ailleurs en parlant de ma propre expérience avec l’espoir de jeter un éclairage différent sur l’immense artiste qu’elle a été. En évoquant une facette d’elle que peu de gens connaissent. Ah oui, on pensait tout connaître de notre Viola, tellement présente dans nos vies qu’on se permettait de l’appeler ainsi, par son petit nom? Mais qu’on se détrompe et qu’on me permette de raconter.

J’ai eu le privilège et l’honneur de travailler avec Viola Léger à plusieurs reprises, autant lors de super-spectacles acadiens dont j’ai été le directeur artistique et musical que lors de la production de la comédie musicale La Lambique que Jules Boudreau et moi avions écrite et qui a été présentée à la scène en 1983. Viola y tenait le rôle de Lauza, la sympathique et colorée bootlegger inventée par Jules. Les témoins de cette époque se rappelleront également que René Cormier y jouait Ph’lippe à Ph’lippe, personnage principal plus grand que nature et fou-fin sur les bords. Voir ces deux-là rivaliser amicalement d’adresse et de talent, entourés et appuyés par le jeu d’une flopée de compères aussi talentueux les uns que les autres, était un bonheur pour l’œil et l’oreille.

Jules et moi avions été honorés et (agréablement) surpris qu’elle, la grande et unique Viola Léger, ait eu la générosité de prêter son talent à une production locale fort risquée. Comment en effet être à la hauteur de l’immense succès obtenu par Louis Mailloux depuis près de dix ans.

Mais le risque était davantage pour elle que pour nous. Il fallait un savoir-faire plus grand que nature pour «sortir» (et «se sortir») d’un personnage aussi marquant et aussi marqué que celui de la Sagouine.

J’étais alors directeur artistique et musical de la production. La Lambique étant une comédie musicale, on devine facilement que Viola se devrait de chanter. Or, quand je l’ai approchée pour le rôle, à son dire, non seulement, elle n’avait jamais chanté professionnel-lement, mais elle ne savait pas le faire. Néanmoins décidée à l’apprendre, elle a audacieusement plongé dans l’aventure. Je n’en ferai pas une longue histoire, me contentant d’ajouter qu’on a peine à imaginer le temps, l’énergie et l’effort qu’elle y a consacrés.

À force d’acharnement, elle y est arrivée, développant un style d’interprétation vocale proche de l’oralité tout à fait appropriée à son personnage. Et oui, vous le savez maintenant, notre Viola nationale a été chanteuse, le temps de quelques semaines lors de ce mémorable été 1983.

Pour me rafraîchir la mémoire, j’ai écouté un enregistrement maison que j’ai en archives d’une des représentations de La Lambique. Même aujourd’hui, en pensant à cette réussite de sa part, je ne peux m’empêcher d’ouvrir grand les yeux et les oreilles d’étonnement. J’ai souvenir d’avoir à l’époque assisté à une énième manifestation de l’union quasi parfaite entre les trois T: Talent, Travail et Ténacité.

De toute manière, je n’ai pas l’impression de dévoiler là grand-chose de nouveau, tant la rigueur et le professionnalisme de cette comédienne ont ainsi été salués tout au long de son exceptionnelle carrière avec des mots encore plus forts que les miens.

Nos profondes condoléances à ses amis et à ses proches. Ces condoléances, nous pourrions aussi nous les adresser à nous-mêmes. Car on ne côtoie pas un être aussi remarquable sans ressentir un grand coup au cœur au moment de sa disparition. Elle n’est plus là, mais oui, comme le veut la chanson, nous l’aurons dans la mémoire longtemps.

Calixte Duguay

Bathurst