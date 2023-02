Une femme d’exception

Avec fierté et grande joie, j’ai appris que plusieurs fervents Acadiens souhaitent ardemment que notre gouvernement national organise des funérailles d’État en l’honneur de madame Viola Léger qui vient tout juste de nous quitter. C’est une honorable et heureuse initiative qui prouve clairement l’immense affection qu’ils manifestent envers cette incomparable femme de théâtre et cette femme d’exception.

Connaissant si bien Viola pour son humilité, je ne crois pas qu’elle aurait accepté un tel honneur si on lui avait demandé de son vivant. D’ailleurs, j’ai compris que la famille s’y oppose. Cela met donc fin au débat.

Sommairement, rappelons certaines exigences à rencontrer pour mériter un tel honneur. Selon la pratique établie, le gouvernement du Canada peut offrir des funérailles d’État à trois groupes de personnes : Aux gouverneurs généraux actuels et anciens. Aux premiers ministres actuels et anciens. Aux membres en exercice du Cabinet.

Par contre, plusieurs personnes ignoraient l’existence d’un quatrième groupe. À la discrétion du premier ministre canadien, ce grand honneur peut être décerné à tout éminent Canadien ou toute éminente Canadienne! Il est évident que madame Léger rencontre le critère d’éminence. Étant donné que la famille s’y oppose, monsieur Trudeau n’aura pas à trancher la question.

Au niveau de notre propre province ou de l’Atlantique, est-ce que la famille de madame Viola Léger accepterait au moins que la SNA organise une cérémonie grandiose en faveur d’une si grande dame qui a tellement contribué à faire connaître notre Acadie, notre histoire, notre langue, notre culture, notre humour et notre fierté?

Alcide F. LeBlanc

Moncton