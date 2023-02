Les services publics doivent rester publics

Au Premier ministre du Canada et au ministre fédéral de la Santé,

Le Comité des 12 est un organisme communautaire qui regroupe une douzaine de personnes qui militent en faveur des personnes démunies en leur assurant un meilleur accès aux services publics, une meilleure représentation et un plus grand accès à l’information.

Nous savons qu’une rencontre de concertation doit avoir lieu bientôt qui réunira des élus provinciaux et fédéraux en vue d’élaborer une entente concernant le financement des soins de santé.

Nous osons croire que cette rencontre portera ses fruits en souhaitant que les fonds versés par le fédéral seront conditionnels au respect des principes qui gouvernent l’assurance-maladie: la gestion publique, l’universalité, l’accessibilité, la gratuité et la transférabilité.

Ces principes assurent que le gouvernement est le payeur unique, que les soins sont disponibles à tous les citoyens assurés, que les conditions sont uniformes, que tous reçoivent les soins dont ils ont besoin et que tous les citoyens partout au pays peuvent en bénéficier.

À l’instar de l’ancien Régime d’assistance publique canadien, où les fonds versés par Ottawa à frais partagés étaient soumis à une série de conditions, nous voudrions que les nouveaux transferts fassent l’objet d’un arrangement similaire.

Nous nous opposons fermement aux nouvelles formes de gestion des services publics qui sont confiées au secteur privé ou à des sous-traitants, sans que les exploitants ne soient soumis à aucune contrainte visant à assurer que les principes fondamentaux énoncés ci-dessus ne soient respectés.

Les stratégies qui seront adoptées en matière de financement des soins de santé doivent établir clairement que l’accès universel sera maintenu, faute de quoi il y a un risque de dérapage.

Dans tous les cas que nous avons vus, les initiatives qui ont émergé du secteur privé et d’entreprises à but lucratif se sont faites aux dépens du bien commun et de l’intérêt général des citoyens.

Claude Snow

Comité des 12

Caraquet