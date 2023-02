Où sont-ils?

Où sont les organismes publics reliés à la fermeture des deux foyers de Neguac?

Les associations et syndicats de la Fonction publique du Nouveau-Brunswick se sont-ils fait museler? Personne de ces groupes n’a osé faire une sortie ou une déclaration publique à cet effet. J’ai parlé au président de l’Association des travailleurs(euses) sociales du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’à une représentante du local 1418 du syndicat de la Fonction publique provinciale, les enjoignant de se dissocier complètement de l’annonce de la ministre du Développement social concernant la fermeture des deux foyers et de ses conséquences autant sur le plan individuel que communautaire. Je n’ai reçu aucun appui de ces deux organismes.

Je me permets alors une brève analyse de la situation, et j’en déduis que les partis concernés par cette crise ne sont pas du tout conscients de l’ampleur de la problématique de la fermeture soudaine de ces deux foyers de soins spéciaux. Dans tout ce brouhaha, à qui la ministre va-t-elle donner le mandat de rétablir harmonieusement les relations de travail avec l’ensemble des foyers de soin de la province et la population concernée?

En fin de semaine dernière, il a fallu l’intervention d’humbles citoyens de Neguac et des environs, à défaut de personnes salariées concernées par la cause. Nos diplômés universitaires, spécialistes en intervention communautaire, où étaient-ils?

Cependant, j’ose croire qu’il est encore temps de se redresser les manches dans différentes disciplines, voire champs d’intervention, afin de rétablir les liens d’antan avec la communauté et l’ensemble des foyers de soin du Nouveau-Brunswick. Si aucun professionnel n’ose s’impliquer, ce sera alors la force des évènements qui le fera pour tout le monde.

Pour terminer, je veux vous partager ma philosophie de vie suivante: «J’ai toujours été passionné comme aidant, et j’y resterai toujours jusqu’à ce que mes limites physiques et intellectuelles m’obligent à y mettre fin pour de bon».

Aldéo Rousselle

Travailleur social retraité

Rivière-du-Portage