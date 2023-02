Pourquoi semer la haine?

M. le Premier ministre Blaine Higgs, à la suite de l’annonce de votre gouvernement l’automne dernier portant sur l’enseignement de l’immersion française chez vous, une saga s’en est suivi. En plus de vouloir supprimer ce programme, des recommandations sur la révision de la Loi sur les langues officielles suivirent. Ensuite, une division entre les communautés francophone et anglophone s’est développée, puis des discussions imbues de mésententes.

Étant moi-même originaire du Nouveau-Brunswick, francophone et Acadienne, résidant présentement en Saskatchewan, je suis de ceux et celles qui favorisent le questionnement, le progrès, la nouveauté, et j’appartiens à cette francophonie qui vient de célébrer le 400e anniversaire de Molière. Je suis de ceux et celles qui sont très désolés d’entendre vos buts et objectifs envers l’immersion française, vos visions et vos démarches. Car en plus de vouloir supprimer le programme de l’immersion française, je vois là une façon de diviser les deux communautés et de semer la haine envers la langue française.

Le Nouveau-Brunswick est constitutionnellement bilingue. Sa Loi sur les langues officielles fut adoptée en 1969, quelques mois avant celle du gouvernement fédéral. Bien que la majorité de la population du N.-B. parle anglais, une vaste minorité francophone y vit aussi et est majoritairement d’origine acadienne. Et aujourd’hui, respecter ces droits acquis par ces Acadiens et francophones de chez moi et de chez vous serait une action bienveillante. Ah! Mais l’inverse se produit.

L’annonce de la fin de ce programme d’immersion française a soulevé l’ire de Ginette Petitpas Taylor, en tant que ministre fédérale des langues officielles et députée de Moncton, Riverview, Dieppe. Elle vous a signalé son intention de réduire les fonds envoyés à la province pour ce programme si Fredericton procédait à une telle abolition. Appelé à réagir à ce dossier, Justin Trudeau a dit: «Le gouvernement fédéral défendra toujours les droits des communautés de langues minoritaires et défendra toujours le français. Nous serons toujours là pour protéger les droits individuels et la liberté des personnes.»

Votre ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a annoncé le 15 décembre dernier le nouveau programme de français langue seconde. Il est prévu, entre autres, qu’à l’école primaire anglophone, les élèves en immersion passeront de 80% à 90% d’enseignement en français, à 50%. Ainsi, l’immersion disparaîtra.

Je voudrais vous souligner ce sondage des derniers jours, un sondage Léger qui nous dit que 63% des répondants sont contre l’abolition de l’immersion française. De plus, 55% des répondants estiment qu’il faut maintenir le programme et demande de «l’offrir à un plus grand nombre d’élèves».

Pourriez-vous, svp, cesser de causer des divisions au sein des parents et enseignants en éliminant un programme qui s’avérait positif? Et soutenir la francophonie et des programmes éducatifs positifs au lieu de semer doutes, craintes, inquiétudes et désaccords?

Le 15 août 2022, vous avez dit aux Acadiens: «Aujourd’hui, je me joins à tous les gens du Nouveau-Brunswick pour souligner la Fête nationale de l’Acadie et célébrer la culture du peuple acadien.»

Pourriez-vous, svp, changer d’attitude et parfaire vos paroles: célébrer la culture du peuple acadien. Celles-ci sont positives envers le français d’ici, dans notre Canada bilingue et elles seraient fort appréciées dans votre soi-disant «province bilingue».

En soi, c’est un atout simple, beau et bien que de posséder, au moins, deux langues!

Eveline Boudreau

Saskatchewan