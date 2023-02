J’anticipe le jour où un parti politique va avoir la volonté et le courage de proposer des amendements aux lois qui concernent l’étendue des mandats et les pouvoirs des différents organismes.

Ces organismes ont été mis sur pied pour la protection des citoyens et des citoyennes et certains pour assurer une gestion efficace et efficiente des deniers publics et de nos institutions.

Un exemple flagrant est la Loi sur l’inscription des lobbyistes qui ne donne au Commissaire à l’intégrité aucun pouvoir d’enquête et qui n’oblige pas les titulaires de charge publique de déclarer les activités de lobbyistes.

Un autre exemple est la Loi sur les Régies régionales de la santé qui ne donne pas au conseil d’administration le droit de nommer son président-directeur général et son président du conseil.

Je me réfère aussi au mandat de la Vérificatrice générale, de l’Ombudsman et de la Commissaire aux langues officielles qui n’ont qu’un pouvoir de recommandations et qui sont souvent ignorés par le gouvernement. Ils n’ont aucun pouvoir de sanction envers les délinquants.

Ces organismes qui sont, sans contredit, essentiels dans une démocratie participative, ne peuvent remplir leurs mandats adéquatement, soit par manque de pouvoirs et/ou de ressources adéquates.

J’espère que la création du secrétariat gouvernemental qui aidera le gouvernement à respecter ses obligations linguistiques en vertu de la Loi sur les langues officielles aura un pouvoir d’enquête, de sanctions et des ressources nécessaires.

Ceci s’applique aussi à la création de la Commission municipale indépendante qui sera ajoutée en 2024, en appui aux municipalités.

La plupart de ces organismes dans le cadre de reddition de comptes doivent se présenter annuellement devant le Comité des comptes publics qui est lui-même redevable à l’Assemblée législative.

Le mandat du Comité des comptes publics doit aussi être révisé afin d’être plus rigoureux dans son processus.

L’assermentation de ceux ou celles qui se présentent devant lui devrait être exigée afin d’éviter les mensonges en toute impunité dont j’ai déjà été témoin.

Ces organismes qui jouent le rôle de chien de garde, outre leur pouvoir d’influence, ne sont pas en mesure d’assurer une protection adéquate contre des décisions arbitraires du gouvernement.

Il faut amender les lois afin que ces organismes soient de nature indépendante, ayant un mandat avec suffisamment de pouvoirs d’enquêtes, de sanctions et enfin de compte, de recevoir les ressources nécessaires.

Norma McGraw

Tracadie