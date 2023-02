L’importance des congés de maladie payés

Les congés de maladie payés par l’employeur font les manchettes à travers le Canada. Le Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick recommande d’ajouter à la Loi sur les normes d’emploi 10 jours de congé de maladie payés annuels et protégés par l’emploi, quelle que soit la raison du congé.

Présentement, la Loi stipule cinq jours de maladie sans solde par année.

En décembre dernier, David Coon, le chef du Parti vert, a présenté le projet de loi 27 qui vise à offrir aux travailleuses et aux travailleurs jusqu’à 10 jours de congé de maladie payés et une aide financière aux employeurs pour couvrir le coût, s’ils en ont besoin.

Lors de la période de questions, Trevor Holder, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a déclaré un intérêt à poursuivre cette option. Le projet de loi a été soumis au Comité permanent de modification des lois.

Les congés de maladie payés sont nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs en plus de prévenir la propagation de la COVID-19, des virus et de la grippe.

Diverses conventions internationales en reconnaissent l’importance, notamment la Déclaration des droits de la personne des Nations Unies.

Trois provinces offrent des congés de maladie payés permanents: l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la Colombie-Britannique.

Le Nouveau-Brunswick devrait s’ajouter à ces leaders qui offrent de meilleures conditions de travail!

Les congés de maladie payés permettent non seulement un prompt rétablissement et du repos pour les travailleuses et les travailleurs sans se préoccuper du stress lié au fardeau financier, mais ils profitent également aux employeurs.

La main-d’œuvre ayant accès à ces congés est plus susceptible de retourner au travail et de travailler plus longtemps, ce qui réduit le taux de roulement et les coûts liés au recrutement et à la formation. Les gens sont aussi moins fatigués et malades au travail, ce qui réduit les accidents au travail.

Cet avantage social réduit la dépendance aux soins fournis par le gouvernement et ainsi diminue les coûts en soins de santé.

Par ailleurs, les congés payés contribuent à prévenir et à atténuer la pauvreté et la vulnérabilité des personnes face aux retards de paiement.

La prévention et la réduction de la pauvreté ont des effets positifs sur l’ensemble de l’économie et de la société en termes de pouvoir d’achat, de croissance du produit intérieur brut (PIB) et de réduction des dépenses liées à la pauvreté.

Lorsqu’il y a congés de maladie payés, tout le monde en bénéficie: les travailleuses, les travailleurs, les employeurs et la province au complet!

Front commun pour la justice sociale

Moncton