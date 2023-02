Lettre ouverte au premier ministre du Nouveau-Brunswick

Cher premier ministre Higgs,

J’espère que cette lettre vous trouvera bien. Je vous écris pour exprimer ma sincère préoccupation concernant la mise en œuvre proposée d’un système d’identification numérique au Nouveau-Brunswick.

À la suite de la rencontre récente des premiers ministres canadiens, j’ai appris par ricochet que le Canada et son PM, Justin Trudeau, souhaitent adopter et imposer le plan du Forum économique mondial intitulé Known Traveller Digital Identity (KTDI) aux provinces par l’entremise des contributions financières médicales accordées aux provinces.

En tant qu’homme responsable et concerné, je crois qu’il est impératif que votre administration agisse dans le meilleur intérêt de nos communautés et considère les conséquences potentielles d’un tel système.

Premièrement, la sécurité et la confidentialité de nos informations personnelles doivent être de la plus haute importance. Le système d’identification numérique contiendrait des données sensibles, le rendant vulnérable aux violations de données et exposant les individus au risque de vol d’identité et de fraude.

Deuxièmement, le potentiel de surveillance gouvernementale et de violation de notre droit à la vie privée est un sujet de grande préoccupation. La collecte et la conservation de données personnelles sans motif valable sapent les valeurs et les principes sur lesquels notre pays a été construit.

Troisièmement, la possibilité d’une portée excessive du gouvernement et d’une restriction des services sur la base de convictions ou d’affiliations politiques est une réelle préoccupation. La restriction potentielle de l’accès aux services essentiels, tels que les services bancaires, basée sur des convictions personnelles est une violation manifeste de notre droit à la liberté d’expression et ne doit pas être tolérée.

Quatrièmement, le coût de la mise en œuvre pourrait détourner des ressources de besoins plus urgents, tels que les soins de santé, l’éducation et les infrastructures. À une époque où notre communauté fait face à des défis critiques, il est impératif que nous donnions la priorité aux dépenses qui profitent vraiment à nos citoyens.

Cinquièmement, le système d’identification numérique pourrait entraîner une érosion de la confiance entre les citoyens et le gouvernement et perpétuer les inégalités sociales et économiques en donnant plus de pouvoir aux entreprises et aux gouvernements.

Sixièmement, il ne faut pas négliger le potentiel de conséquences imprévues, telles que la facilitation des violations des droits de l’homme. Il est de notre devoir de veiller à ce que la mise en place d’un système d’identification numérique n’ait pas pour effet de limiter davantage la capacité des individus à accéder aux services de base.

Enfin, la possibilité que le système d’identification numérique soit utilisé comme un outil pour faire respecter les agendas mondiaux, tels que ceux promus par le Forum économique mondial, est une violation de notre souveraineté en tant que nation et de notre droit à l’autodétermination.

Nous apprenons que le gouvernement Trudeau avait un contrat de 105,3 millions $ avec le WEF pour créer un système d’identification numérique pour les voyages.

Les provinces de l’Ontario, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick ont déjà pris les devants en proposant une identification numérique au public et sont toutes inscrites au Digital ID and Authentication Council of Canada (DIACC) en tant que membres.

Heureusement, la Saskatchewan a retardé indéfiniment ses percées dans ce projet.

En conclusion, je vous exhorte à reconsidérer la mise en place d’un système d’identification numérique au Nouveau-Brunswick. En tant qu’élu, il est de votre responsabilité de protéger les libertés de tous les hommes, femmes et enfant de cette province.

J’espère que vous accorderez toute votre attention à cette question et que vous prendrez les mesures nécessaires pour assurer la protection de nos informations personnelles et de nos droits.

Merci pour votre temps et votre considération.

Paul Soucy

Dieppe