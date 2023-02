Un poste inutile

Au sujet du poste d’Amira Elghawaby, chargée de lutter contre la peur de l’islam (une religion), notre éditorialiste affirme: «Nous ne joignons pas notre voix à ceux qui réclament purement et simplement l’abolition du poste».

Si notre journal ne joint pas sa voix à d’autres pour réclamer l’abolition de ce poste, mais c’est qu’il y croit! Depuis quand croit-on normal et acceptable que notre gouvernement canadien se mêle de défendre une religion parmi tant d’autres? Et comment expliquer qu’il accorde autant sa sympathie à la religion islamiste? Où sont les défenseurs des autres religions de ce pays?

Je connais un peu une certaine religion dont beaucoup de gens ont peur, et qui s’attire bien des moqueries. De très nombreuses personnes se plaisent à insulter ses membres dévoués, à leur claquer la porte au nez et à jeter à la poubelle leur tract intitulé La Tour de Garde (The Watchtower). Si j’étais plus jeune, je présenterais ma candidature au poste de chargée de la lutte contre les ennemis des Témoins de Jéhovah! Avec un salaire du fédéral frisant les 200 000$ par année, je me prendrais moi aussi à rêver que je peux changer les attitudes envers le mouvement chrétien des Témoins de Jéhovah, pauvres victimes de moqueries et de phobies.

Le personnel de l’Acadie Nouvelle ne devrait-il pas approfondir sa réflexion par rapport à ce poste visant la lutte contre la peur de l’islam? En 2023, mon gros bon sens me dit que le poste n’augure rien de bon pour l’avenir de la démocratie, pour la justice envers les francophones et pour l’atteinte de l’égalité femmes-hommes au pays.

Adrienne Deveau

Bathurst