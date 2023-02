Déshabiller les citoyens pour habiller les banquiers!

Nous venons d’apprendre que la province nage dans l’argent, 862 millions $ de surplus, à l’instar du charmant premier ministre Blaine Higgs qui nous a étonnés pour ne pas dire inquiété avec sa danse à gogo.

Eh oui, on s’en est réjoui en se disant, enfin, il va pouvoir aider les plus éprouvés d’entre nous et améliorer nos systèmes d’éducation et de santé, plafonner les loyers, construire des logements à prix modiques, aider nos ainés, investir dans les programmes sociaux, soulager tous ceux qui sont pris avec une inflation galopante, etc.

Au même moment, on entend la directrice de Carrefour pour femmes battues, à Moncton, qui lance un cri du cœur pour recueillir 200 000$ d’ici la fin mars, et ce, afin de répondre aux 3000 appels de détresse reçus annuellement par des femmes violentées et qu’on doit, trop souvent, refouler par manque de ressources financières.

Leurs 41 chambres sont pleines dont 22 occupées par des enfants! Et c’est dix fois plus qu’il y a quelques années!

En bien, non, il ne faut pas être naïve, il n’en n’a que faire des besoins des personnes et des familles qui souffrent.

Voilà qu’il va mettre ce gros lot, comme les autres qu’il accumule sur le dos des gens, pour payer les banquiers et investir la plus grosse partie du reste pour obtenir de l’intérêt.

Eh oui, quelle idée géniale, pendant que le stress financier, physique et psychologique augmente à la vitesse grand V dans la province, que des êtres humains meurent dans les salles d’urgence, que nos jeunes se suicident, que nos aînés sont jetés à la rue, que de plus en plus d’enfants n’ont rien à manger, qu’encore plus de gens dorment dans la rue, que des familles ne peuvent plus payer leurs loyers, qu’il crée de la bisbille en immersion avec les anglophones et continue de le faire avec les Acadiens et les Autochtones, pas importants, on veut faire de l’argent!

Il gère la province comme une grosse entreprise, pour accumuler des surplus budgétaires sur le dos des plus démunis, et pour les besoins criants de la population, on repassera.

Mais ça, le premier ministre n’en a rien à faire, après tout, il a le pouvoir. Celui que de bons citoyens payeurs de taxes lui ont donné. Et surtout ne pas compter sur les membres de ce gouvernement ni du Parti conservateur qui continuent de faire de l’aplaventrisme devant ce premier ministre.

Heureusement que nous avons le gouvernement fédéral pour nous sortir du trou et qui vient d’annoncer 1,28 milliard $ pour notre système de santé.

Sur quelle planète monsieur Higgs et son gouvernement vivent-ils?

Ils sont déconnectés du monde qu’ils sont censés représenter, aider et protéger.

Que faire? Ils n’écoutent pas.

Faut-il juste miser sur les prochaines élections pour que le bon peuple les élimine de la carte électorale?

En attendant, les gens souffrent et ce gouvernement a les moyens de les aider.

Malheureusement, le premier représentant des Néo-Brunswickois a décidé de continuer sa danse de plus belle pour un autre deux ans.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet