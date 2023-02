La chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, a du pain sur la planche d’ici l’élection générale provinciale de 2024.

Le premier ministre Blaine Higgs tarde à déclencher les trois élections partielles dans des circonscriptions vacantes qui sont traditionnellement libérales.

Mme Holt n’a pas encore de siège à l’Assemblée législative; elle dirige donc les députés libéraux du plancher.

Susan Holt a indiqué qu’elle se présentera dans la circonscription que détenait jusqu’à tout récemment le député Denis Landry. Ce territoire comprend une bonne partie de la Péninsule Acadienne, allant même jusqu’à Bathurst. C’est un terrain fertile pour le Parti libéral et la chef du parti n’aura aucune peine à se faire élire dans ce château fort libéral.

Elle est bien intentionnée et voudrait à tout prix déloger Blaine Higgs de son poste de chef du Parti conservateur et de premier ministre. Toutefois, celui-ci a du métier ainsi que d’excellents conseillers; il choisira le moment opportun pour partir d’ici l’année prochaine, à moins d’une surprise de sa part.

Il ne faut pas penser qu’il a besoin du salaire de premier ministre pour survivre.

Le Parti conservateur détient 29 sièges à l’Assemblée législative, le Parti libéral en a 13 tandis que le Parti vert en possède trois. Bien entendu, trois sièges traditionnellement libéraux sont vacants. Et il y a celui de Dominic Cardy, un indépendant. Le total: 49 sièges.

Mme Holt sera certes élue députée d’ici quelques mois et aura les coudées franches pour s’exprimer en chambre et diriger les troupes libérales. Cependant, elle a beaucoup de boulot à accomplir d’ici l’élection générale en 2024.

Elle doit s’assurer que son parti possède une organisation solide dans chacune des 49 circonscriptions de la province. Ce n’est point une mince tâche.

En plus, elle doit se faire connaître, car elle demeure toujours une inconnue chez la majorité de la population.

Son plus grand défi sera de dénicher des candidats ou des candidates solides, crédibles et préférablement bilingues dans l’ensemble de la province avant la prochaine élection. Des personnes qui ont confiance dans le Parti libéral pour gérer et diriger le Nouveau-Brunswick de demain!

Mme Holt, vous avez tout un défi qui vous attend d’ici l’élection de 2024.

Marcel Arseneau

Moncton