On se moque de nous

Comment le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut-il annoncer en pleine période de récession un surplus de 862,2 millions de dollars? Pourtant, toutes les dépenses ont augmenté.

Les grosses compagnies (pétrolières, banques, assurances, alimentaires, etc.) rient de nous. Des profits records pendant que les gens normaux ont des difficultés financières. Le gouvernement a reçu 293,8 millions $ de plus en TVH. Des organismes comme le Carrefour pour femmes, les banques alimentaires, nos hôpitaux ont des besoins financiers urgents. Ce n’est pas difficile à comprendre que ce sont les grosses compagnies qui mènent et qui contrôlent le ministère des Finances ainsi que les gouvernements fédéral et provincial.

Je vous encourage à soutenir les petits commerçants et les entreprises locales dans vos communautés. Demandez à vos députés de se réveiller et de nous aider. Il est temps de taxer correctement toutes ces grosses compagnies.

Oui, on a besoin de grosses compagnies, mais pas à n’importe quel prix.

Michel Saulnier

Bathurst