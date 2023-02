Une tragédie qui aurait pu être prévenue

La récente tragédie à Laval m’a beaucoup touché, car j’ai deux petits-enfants qui fréquentent une garderie dans la même école où enseignent leurs parents.

Un homme âgé de 51 ans a conduit son autobus dans une garderie, tuant deux jeunes enfants et en blessant six autres. On en a parlé partout sur la planète.

Tout le monde attend avec impatience les résultats de son évaluation psychologique, car personne ne peut imaginer pourquoi il a posé ce geste si horrible.

Il s’est déshabillé et a crié en sortant de l’autobus.

Lorsqu’il a été mis en prison, ils ont dû le menotter au lit!

C’est une très triste histoire qui donne un mauvais et faux nom à la maladie mentale. Mais, c’est une bonne occasion pour faire de l’éducation et de la sensibilisation.

Léa Chamberlain

Beresford