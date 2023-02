Allez comprendre

À la suite de l’article paru dans l’Acadie Nouvelle qui parle d’un congédiement qui coûtera 2 millions $ aux contribuables de la province, je me permets une analogie entre le gouvernement provincial et notre gouvernement municipal, ici dans la Municipalité Régionale de Tracadie.

Pour des raisons qu’on ignore, dans un passé rapproché, il y eut une poussée de congédiements due à une restructuration dans l’organigramme municipal. Ça, on peut peut-être comprendre cela. Le seul hic dans ces actions est que le résultat final fut une flambée d’ententes amicales entre ces personnes et la municipalité. Je me permets donc de douter de cette restructuration. Qui dit ententes amicales implique des fonds municipaux qui se transfèrent allègrement du portefeuille des citoyens aux personnes congédiées. On comprend donc, avec ceci, un peu plus la nécessité des hausses de taxe subies et celles à venir.

Une chose m’échappe toutefois. Le gouvernement provincial a dû annoncer le montant versé parce que le tout s’était réglé en cour provinciale. Dans la Municipalité Régionale de Tracadie, pour des raisons qu’on ignore, mais qu’on peut penser, on règle avec des ententes amicales. Le problème avec cette façon de faire est que nous n’avons aucune idée de l’entente et des montants versés. On ne sait pas qui a versé à qui, qui était fautif et les fonds impliqués. C’est beau que le système permette ce genre de manigances, mais les citoyens restent dans l’ignorance. En plus, on continuera à se vanter d’être transparents. Malheureusement, il y aura peut-être d’autres ententes amicales et on n’en sera pas plus éclairés. Et, on continuera à payer. Allez donc comprendre.

Philippe Ferguson

Rivière-à-la-Truite, Tracadie