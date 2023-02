La réflexion que me porte à faire le départ de Viola Léger

Je ne suis pas à proprement parler un grand amateur de théâtre quoique j’en reconnaisse l’importance. C’est un art et un moyen d’expression qu’on a raison de promouvoir parce qu’il permet à nombre d’individus de traduire des situations conçues par des auteurs, quelque part, pleins d’imagination : des êtres sensibles, qui ont, parfois, une vision prophétique des choses. Des passeurs culturels qui, sous la forme de leur art, deviennent de véritables animateurs sociaux.

Tout au cours de ma formation classique au collège de Bathurst, j’ai vu de l’excellent théâtre à la fois amateur et professionnel. Des pièces de Corneille, de Molière et d’autres plus d’actualité jouées par Les Compagnons de Saint-Laurent de Montréal sous la direction du père Émile Legault. Et quand j’étais étudiant au collège l’Assomption de Moncton, on nous encourageait fortement à aller voir les pièces jouées par les étudiants de Saint-Joseph sous la direction du père Maurice Chamard.

Les décors étaient plaisants, les costumes bien choisis imitant, autant que faire se peut, ceux de l’époque. Mais le tout n’était pas toujours facile à comprendre étant de culture autre, d’où le besoin, aussi, d’un théâtre bien à nous. Il n’en a pas manqué et il n’en manque toujours pas.

En plus de faire mention, ici, de Viola Léger, la grande dame du théâtre acadien, je voudrais rendre hommage aussi à un comédien et à une comédienne de chez nous, mais du domaine amateur, et qui ont été à la hauteur de l’art. Je veux parler de Gérald Gosselin qui a joué le rôle d’Harpagon dans l’Avare de Molière en 1955. S’il en avait eu l’ambition, il aurait excellé dans le domaine professionnel comme pas un. L’autre, Yolande Poirier, a incarné le personnage principal dans la pièce Madame Yvonne entre au foyer, une de ses créations.

Comme Viola, ces gens nous ont marqués d’agréable façon. J’emprunte les propos du comédien André Roy lesquels il exprimait à l’égard de Yolande Poirier lors de son décès, et que j’adresserais aux trois : « Je pense qu’on a juste connu la pointe de l’iceberg de son talent. C’était une femme extraordinaire tant sur le plan humain qu’artistique. »

Pendant la messe des funérailles, entre l’intérêt que je portais au travail des cameraman de Radio-Canada et le produit final apparaissant sur grand écran à l’avant de la nef, il m’est arrivé, et Dieu me le pardonnera, de vagabonder dans le passé pour jeter un coup d’œil sur les arts en général en Acadie.

On a connu, jadis, les chorales d’églises, le chant des complaintes, les séances d’école, de rares opérettes d’Offenbach, des peintres, des violoneux, des pièces de théâtre d’Antonine Maillet. Parfois, un intéressé, au niveau paroissial, osait monter une pièce de Georges Feydeau. On se divertissait, et ce n’était pas rien. C’était autrement. Tout cela alors même que, dans les écoles, au cours des années 1950, 1960 et 1970 et après, on peinait à trouver des livres français, encore moins des œuvres de chez nous. La littérature était celle de la France avec toute la richesse qu’on lui connaît. Mais pourquoi n’en avions-nous pas une bien à nous? La question ne se pose plus. Nous sommes à l’étape de la création et de la production artistiques.

«Les temps ont bien changé.» Au cours des années 1960, la seule présence d’un Louis Robichaud à la tête de la province, a donné aux Acadiens le droit de cité et, au cours de la décennie 1970, la masse acadienne s’est approprié le droit de parole et d’expression. Et, l’allure à laquelle elle s’en est servi a été vertigineuse.

Mardi, le 7 février au matin, nous faisions nos adieux à la grande dame, une des comédiennes d’exception non seulement en Acadie, mais dans le Canada entier. Imposante Viola Léger l’aura été au point que Radio-Canada aura cru bon de diffuser l’événement au niveau national d’un bout à l’autre du pays.

Viola Léger méritait les éloges qu’on a faits d’elle. Elle méritait que l’office ait lieu dans une cathédrale, présidée par un archevêque et entouré d’une douzaine de prêtres. C’était à la hauteur du personnage. Le tout agrémenté de musique exécutée avec brio par les Jeunes Chanteurs d’Acadie et l’agréable soprano Aurélie Cormier. La talentueuse violoniste Monique Girouard était de la partie. Brigitte Lavoie, aux grandes orgues, interprétait comme pièce finale une délicieuse variation sur l’air de l’Ave Maria Stella. Viola Léger sera donc entrée de belle façon dans son éternité aux applaudissements nourris et prolongés d’une foule émue et dont certains, ça et là, essuyaient une larme.

Si, au cours du siècle dernier, nous nous amusions en amateurs, aujourd’hui, c’est en grand que nous faisons les choses : un nombre incroyable d’artistes de disciplines variées assure un professionnalisme de belle qualité, sans toutefois que l’un n’élimine l’autre.

Partout dans la province, les nôtres ont créé et produit grâce à un sens artistique inné et à un goût de l’art. La présence des congrégations religieuses d’hommes et de femmes, avouons-le, a donné à la jeunesse acadienne l’occasion d’exprimer, de dire, d’exécuter l’âme acadienne dans de nombreux domaines. Ayant su tirer avantage des modèles qui l’ont inspirée, elle sait, à son tour, en faire profiter les autres. Et, comme conséquence, nous côtoyons souvent l’excellence.

Viola est partie. Son passage parmi nous et son goût du dépassement s’inscriront dans la mémoire collective. L’histoire de l’art en Acadie lui fera la place qui lui revient. Qu’elle aille en paix, cette grande amie, et qu’elle recouvre cette mémoire qu’un fâcheux accident vasculaire cérébral lui a ravie. C’est à la fois Viola et la Sagouine qui viennent d’entrer dans le monde du souvenir.

Hector J. Cormier

Moncton