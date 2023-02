Santé: un investissement «placebo»

Lors d’une réunion avec les premiers ministres à Ottawa le 7 février, Justin Trudeau a finalement accepté d’injecter 4,6 milliards de dollars supplémentaires par an sur 10 ans, soit environ 16% du montant que les 13 premiers ministres avaient demandé.

Alors qu’ils souhaitaient que la contribution fédérale à la santé passe de 22% à 35%, elle a été limitée à 24% seulement! Andrew MacDougall, chroniqueur, a qualifié cela de «placebo des dépenses».

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré: «L’une des choses que nous avons constatées aujourd’hui, c’est qu’il n’y avait pas beaucoup de financement.» Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a estimé que «cette proposition est limitée sur le plan fiscal.» Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a indiqué qu’il s’agissait d’un «point de départ» et d’un «acompte». Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a semblé assez résigné à la contribution fédérale beaucoup plus faible, et a fait valoir que cela obligeait les provinces à «trouver plus d’efficacité dans le système.» Le ministre des Finances du Québec a estimé que «1 milliard de dollars est une contribution marginale et ne changera pas les choses.» C’était «50% de mon pire scénario».

Comme l’a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, «Ce n’est pas seulement une question d’argent, mais le grand défi maintenant est de trouver des travailleurs et de s’assurer que nous pouvons avoir une certaine flexibilité.»

En 2019, le gouvernement Trudeau a promis de résoudre le problème des 5 millions de Canadiens qui n’avaient pas de médecin de famille; aujourd’hui, ce nombre est passé à 6 millions.

Considérez que seulement 10% des candidats, soit 2800 étudiants, sont acceptés chaque année dans les 17 écoles de médecine du Canada. Comme l’a récemment noté Tracey Tremayne-Lloyd, avocate spécialisée dans le domaine de la santé, dans le Medical Post, au moins 3500 Canadiens partent à l’étranger pour étudier dans des écoles de médecine aux États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande et Suisse. La plupart d’entre eux aimeraient revenir au Canada, mais pour pouvoir pratiquer ici, ils doivent généralement effectuer une résidence de deux ans. Seuls 13% des 3300 admis aux programmes de résidence viennent de l’étranger. Actuellement, 13 000 médecins formés à l’étranger vivent au Canada, mais ne peuvent pas exercer la médecine.

Il convient de noter que l’un des quatre domaines des futurs accords bilatéraux sera l’augmentation du nombre de professionnels de la santé par le recrutement, la rétention, la formation, l’amélioration de la mobilité et la reconnaissance des diplômes. Nous devons donc nous efforcer de conserver nos médecins plus âgés; au Canada, plus de 15% des médecins ont plus de 65 ans.

Une première étape consisterait au moins à apporter un soutien financier aux médecins plus âgés. Cela comprend une réduction importante des droits de licence annuels (près de 2000$ dans la plupart des provinces). Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada et l’Association médicale canadienne accordent déjà une réduction importante des cotisations aux médecins plus âgés.

À noter que le Nouveau-Brunswick vient de réduire ses droits de licence de 1750$ à 600$ pour les médecins âgés de 70 ans et plus; espérons que le Québec et d’autres provinces feront de même.

En outre, les médecins plus âgés ont besoin d’une stabilisation du revenu à court terme financée par le gouvernement. Les médecins peuvent s’absenter du travail pendant quelques semaines ou quelques mois en raison d’une crise cardiaque, d’une infection grave comme la COVID-19, d’une chirurgie, etc. Malheureusement, les assurances invalidité privées ne sont généralement pas disponibles et la période d’attente pour percevoir les prestations est longue. Par conséquent, une maladie ou une chirurgie prolongée peut amener un médecin à prendre sa retraite de façon permanente.

À titre de précédent, notez que toutes les provinces offrent des prestations de congé parental. Celles-ci sont généralement versées pendant 17 semaines et varient de 1000$ par semaine en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick à 1500$ en Nouvelle-Écosse. Le Québec verse un montant forfaitaire, puis jusqu’à 802$ par semaine pour les médecins de famille et 2400$ pour les autres spécialistes pendant un maximum de 12 semaines.

Je propose que l’ensemble des provinces et des territoires, lorsqu’ils négocieront des ententes bilatérales, veillent à ce qu’une partie des nouveaux fonds fédéraux soit affectée à la couverture des médecins et des chirurgiens de 65 ans à au moins 80 ans, sans période d’attente. Ces médecins recevraient 70 à 80% de leur facturation mensuelle moyenne pendant 60, ou de préférence 90 jours.

En attendant que la création d’équipes de santé, le traitement accéléré des diplômés de pays étrangers, l’augmentation du nombre d’inscriptions dans les facultés de médecine, l’augmentation du nombre de postes de résidence et l’instauration d’un permis d’exercer transférable à l’échelle nationale entrent en vigueur, nous devons, à court terme, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour encourager nos médecins plus âgés à reprendre le travail après une opération ou une maladie grave, ne serait-ce qu’à temps partiel. Pendant la grave pénurie actuelle de médecins de famille et de spécialistes médicaux/chirurgicaux, et probablement pendant de nombreuses années à venir, nous aurons besoin de «tout le monde sur le pont».

Dr Charles S. Shaver

Montréal