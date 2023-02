Une occasion d’investir dans la sûreté de nos communautés

La criminalité est en hausse au Nouveau-Brunswick. La population est plus exposée aux agressions violentes, au trafic de drogues et aux crimes contre les enfants que les personnes vivant ailleurs au Canada. Ce n’est pas une hyperbole. Selon Statistique Canada, les crimes graves dans notre province sont 20% plus élevés que la moyenne nationale et notre taux de criminalité ne cesse d’augmenter. Les gens, à juste titre, sont inquiets. Les procureurs de la Couronne et les avocats de la Couronne à la famille le sont également.

Lorsque vous pensez à la lutte contre la criminalité, vous pensez probablement d’abord à la police et aux prisons. Mais vous ne connaissez peut-être pas le rôle essentiel que jouent les procureurs de la Couronne et les avocats de la Couronne du Nouveau-Brunswick à la famille pour assurer la sécurité de nos communautés et tenir les contrevenants responsables de leurs actes.

Les avocats du Service de la Couronne à la famille de notre province travaillent sans relâche pour assurer la protection des enfants vulnérables, maltraités et négligés. Ils gèrent des situations qui seraient mieux décrites comme des cauchemars. Les dossiers de protection de l’enfance sont difficiles et sensibles; il s’agit du genre de choses dont la lecture brise le cœur. Malheureusement, le nombre de ces dossiers ne fait qu’augmenter. En raison de la lourdeur de la charge de travail et du manque de soutien, les personnes chargées de protéger les plus vulnérables de notre province sont surchargées et risquent de souffrir d’épuisement professionnel.

Le travail des procureurs de la Couronne influe quotidiennement sur l’administration de la justice dans nos localités. Ils ou elles examinent les mandats de perquisition, déterminent les chefs d’accusation à retenir et agissent dans l’intérêt public pour que ces chefs d’accusation passent devant les tribunaux pénaux. Lorsque leur travail est entravé par une lourde charge et un manque de personnel, l’administration de la justice et la sécurité publique en pâtissent. Les charges de travail actuelles sont insoutenables pour nos professionnels de première ligne.

Pour couronner le tout, les procureurs de la Couronne à la famille et aux affaires criminelles, qui accumulent déjà de longues heures dans des conditions difficiles, ont le deuxième taux de rémunération le plus bas au Canada. Étant donné les salaires et les conditions de travail plus compétitifs offerts par la pratique privée, le gouvernement fédéral, la Nouvelle-Écosse et le Québec, les procureurs partent et les bureaux de la Couronne peinent à recruter. Les pénuries de personnel qui en résultent ont entraîné des pressions insoutenables, et certaines régions, comme Moncton et Miramichi, ont été particulièrement touchées.

Le résultat pervers est qu’à Moncton, ville qui a l’un des taux de criminalité les plus élevés au Canada, la rotation élevée du personnel signifie que près de la moitié des procureur·e·s qui y travaillent ont moins de cinq ans d’expérience en matière de poursuites.

On a beaucoup parlé de la construction d’une nouvelle prison et de l’intensification de la présence policière pour lutter contre la criminalité, mais on a beaucoup moins parlé de la façon de s’assurer que le Nouveau-Brunswick a les procureur·e·s nécessaires pour mener à bien ses dossiers, condamner les contrevenants et assurer la protection des victimes de crimes.

Les politiciens du gouvernement et de l’opposition ont clairement indiqué qu’ils comprennent que la sécurité publique est importante pour la population de notre province. Le bien-être des enfants et des familles ne devrait certainement pas être une question partisane. Alors que les gouvernements successifs ignorent les avertissements depuis plus de quinze ans et n’ont pas réussi à endiguer la vague de professionnel·le·s expérimenté·e·s qui quittent notre parquet, il n’est pas trop tard pour agir. Les procureurs de la Couronne et les avocats de la Couronne à la famille souhaitent s’asseoir avec le gouvernement et collaborer avec lui pour protéger nos enfants et rendre nos communautés plus sûres.

Lorsque notre gouvernement déposera son budget de 2023 dans quelques semaines, assurons-nous qu’il y prévoira des investissements dans des services de la Couronne solides, ainsi que des mesures pour régler les problèmes critiques de dotation en personnel, de charge de travail, de recrutement et de rétention.

Nous invitons toute la population du Nouveau-Brunswick à se joindre à nous pour réclamer des mesures urgentes qui assurent la sécurité des enfants et des collectivités de notre province et qui favorisent la justice.

Shara Munn

Présidente

Groupe des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada