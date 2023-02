Où sont les études?

Lors d’une entrevue au Téléjournal Acadie, le fiduciaire du réseau de santé Vitalité, Gérald Richard, nous informait qu’il avait mandaté une entreprise de consultants pour connaître les motifs des départs hâtifs du personnel du réseau. De mémoire, c’était en 2022.

Depuis ce temps, aucune nouvelle de cette étude. Pourtant, avant de faire du recrutement, la priorité doit être à la rétention de son personnel actuel.

Connaître les motifs et les causes de ces retraites précoces, de ces changements de carrières ou encore de son nouvel emploi en santé, mais au privé, ce sont des explications primordiales pour mettre fin ou atténuer la pénurie de personnel au sein du réseau Vitalité et réduire l’embauche de personnel des agences privées.

Le réseau devait aussi faire, par le biais d’une firme de consultants, l’évaluation de sa structure organisationnelle. Encore une fois, aucune nouvelle de cette étude. Tout ce que nous avons pu constater, ce sont quatre nouveaux postes au niveau de ce que le réseau qualifie de «l’Équipe de leadership».

Pourquoi avions-nous besoin de ces postes en tenant compte que l’évaluation d’Agrément Canada donnait la note de 100% dans quatre secteurs dont la gouvernance?

À lire les communiqués de presse du réseau, nous aurions cru que le personnel manquant était au niveau de la première ligne et non des hauts dirigeants et des gestionnaires.

C’est ce que le réseau a toujours dit pour justifier les fermetures de services ou les urgences!

Nous avons encore une fois la preuve que la bureaucratie crée la centralisation et s’occupe plus du haut de la pyramide au détriment de la base et par le fait même des patients.

Jacques Verge

Dieppe