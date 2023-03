Blaine Higgs va-t-il s’occuper de la population?

Je viens de lire une copie de la présentation qui a été faite dernièrement aux députés de l’Assemblée législative du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Je voudrais que le document qui leur a été remis à cette occasion soit entre les mains de toutes les personnes qui veulent davantage de justice pour les démunis de la société et de tous ceux qui cherchent de bons arguments pour convaincre notre gouvernement de faire des changements devenus absolument nécessaires

Dans ce rapport, les informations qui ont été recueillies et colligées sont présentées dans des tableaux concrets facilement compréhensibles qui justifient clairement des recommandations claires et précises faites à notre gouvernement.

Espérons que ce document sera lu, compris, discuté et que ces recommandations seront adoptées dans les plus brefs délais.

Aux membres de la Société de Saint-Vincent de Paul de Moncton qui ont préparé et présenté ce rapport, je dis un grand merci.

À moi qui suis bien nourrie, bien logée, bien confortable, ils donnent des arguments convaincants pour que je m’implique et exige que le prochain budget tienne compte de la population démunie du Nouveau-Brunswick.

Je leur dis merci aussi et surtout au nom de ces personnes qui n’ont pas de logements abordables et celles qui n’ont pas les moyens de se nourrir convenablement parce que les montants alloués pour l’assistance sociale sont nettement insuffisants.

Le gouvernement se doit d’agir maintenant. Ces situations qui entraînent misère et stress ont des conséquences sur la santé mentale et la santé physique de ces personnes. Combien d’argent sera dépensé pour traiter des maladies qui souvent sont la conséquence du fait qu’on n’a pas su prévenir. Pourtant on sait qu’il est plus efficace de travailler à solutionner les problèmes qui sont là sous nos yeux plutôt que d’attendre et de se retrouver avec des problèmes plus graves encore.

Souvent, ces situations ont aussi comme conséquences que des enfants n’ont pas un milieu de vie qui leur permettra de vivre mieux que leurs parents lorsque ce sera leur tour de devenir parents. Pas toujours, mais souvent, trop souvent, la misère entraîne la misère. Et ça devient un cercle vicieux.

Pourtant, à côté de ces situations pénibles, il y a de belles expériences qui sont encouragées et qui reçoivent du soutien, – comme celle de Headstart, par exemple – des expériences dont on peut être vraiment fiers – mais qui, malheureusement, ne sont pas assez nombreuses.

Commençons donc par permettre aux gens de vivre dans la dignité. Fournissons des logements abordables à ceux qui sont sur cette longue liste d’attente. Et à ceux qui reçoivent de l’assistance sociale, accordons-leur un montant suffisant pour leur permettre de se nourrir et de se loger convenablement.

J’ai dit, «fournissons et accordons» parce que ce 6% du budget que la Société de Saint-Vincent de Paul demande au gouvernement d’attribuer aux démunis de la société, c’est en partie l’argent que nous payons comme contribuables qu’on demande au Gouvernement de gérer équitablement.

Quand ce sera fait, ce sera déjà un bon point de départ.

Lorraine Y. Bourque PhD

Moncton