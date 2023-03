Jeter le bébé avec l’eau du bain

Une fois de plus, la question d’un revenu de base garanti (RBG) revient à l’avant-scène, comme en témoigne le reportage dans l’Acadie Nouvelle du 28 février.

S’opposer carrément au RBG est toujours périlleux puisqu’il existe un désir chez un grand nombre d’aller dans cette direction et nous comprenons bien pourquoi ils pensent ainsi.

Les cités du Nouveau-Brunswick et les économistes nous rappellent à juste titre le pelletage des responsabilités qui se fait du fédéral au provincial, puis au municipal, et ils ont raison de poser la question à savoir à qui revient la responsabilité d’assurer la sécurité sociale des personnes démunies.

Par contre, une vision purement économique de la pauvreté est réductionniste, car les facteurs sociaux en font partie intégrante.

Ceux qui militent pour le RBG doivent être conscients qu’un programme universel destiné à garantir un montant fixe, établi en fonction des besoins moyens des individus, ne rend pas justice.

Comme on le sait, l’équité n’est bien servie que lorsque les besoins et les moyens de chacun sont pris en ligne de compte.

Or, l’aide sociale est actuellement le seul programme qui permet d’évaluer les besoins de chacun et d’y répondre en offrant une assistance de base accompagnée de prestations spéciales, alors que tous les autres programmes de nature universelle ne tiennent compte que des moyens, c’est-à-dire des revenus des individus.

Tous supposent qu’un ensemble de services personnels coexisteront avec le RBG, mais une telle garantie n’existe pas. À nulle part, dans les documents relatifs au RBG, il est question de préserver les services sociaux personnels, des services qui sont vitaux pour venir en aide aux pauvres et qui leur assurent un traitement équitable.

Notre système d’aide sociale actuel est bien imparfait, on le sait, mais il a l’avantage de permettre à l’État d’individualiser, et à cause de cela, il doit être retenu à tout prix.

Assurer aux pauvres un revenu fixe serait peut-être une réponse adéquate pour une majorité de personnes qui vivent perpétuellement l’insécurité financière, mais il faut prévoir les besoins d’une minorité qui souffre de problèmes complexes en raison de leur faiblesse intellectuelle ou de problèmes de santé mentale. Ces problèmes les empêchent d’aller chercher l’aide dont ils ont besoin, de faire des choix judicieux et de s’organiser. Pour eux, un revenu fixe ne règlerait pas grand-chose.

Si jamais un programme de revenu de base garanti est adopté, ce sera la fin de l’aide sociale et l’on peut prévoir un plus grand nombre de laissés pour compte, abandonnés à leur sort, sans soutien personnel.

Essayer de joindre un agent lorsque le chèque n’entrera pas ou qu’il y aura eu une erreur quelconque sera impossible parce que les agents locaux auront disparu et les fonctionnaires fédéraux seront introuvables, et quand ils seront accessibles, ils seront trop loin pour régler les problèmes locaux.

Il s’agit donc d’un pensez-y bien.

Claude Snow

Comité des 12