Changer son nom, Changer son histoire

Il y a des décisions, même importantes, qui sont faciles à prendre, en partie parce qu’on sait qu’on ne regrettera pas. Elles sont faciles à prendre si on se fie à son jugement. Les tergiversations et l’indécision devant de telles décisions me rendent folle.

Ce qui me mène au questionnement récurrent sur le nom de notre Université de Moncton, qui m’agace. Il y a des raisons d’espérer que la plus récente éruption du mois dernier sera la bonne.

Mais lors d’une autre itération de ce questionnement voilà quelque temps, mon agacement m’a fait suggérer sur Twitter qu’on pourrait s’inspirer de la municipalité de Russell en Ontario. Elle avait été nommée en honneur d’un esclavagiste mort en 1808. Lorsque les administrateurs ont été récemment confrontés avec ce fait, ils ont reconnu que cet honneur n’est pas réciproque, mais la municipalité a choisi plutôt d’effectuer une recherche pour d’autres personnages de son passé portant ce nom. Tout récemment, elle a annoncé que Russell gardait son nom, mais dorénavant, plutôt que d’honorer un individu, le nom de la municipalité «rend hommage à tous les Russell qui auraient contribué à faire de notre communauté le joyau que nous aimons aujourd’hui ».

On change l’histoire du nom au lieu de changer le nom.

Sur Twitter, ma suggestion farfelue a suscité des réactions inspirées. Mes interlocuteurs et moi avons façonné cette réalité alternative:

L’Université de Moncton serait nommée en honneur d’Évangéline Moncton, héroïne acadienne, petite-fille de Bob Monckton. Elle détestait son grand-père et certains ont entendu dire qu’elle est responsable de sa mort («une rumeur, mais pas sans fondement», a dit le juriste de notre groupe d’écrivain). Ce n’est pas pour ce geste dont elle est suspectée qu’elle est célébrée. C’est plutôt parce qu’elle a inventé la recette des poutines acadiennes, ce qui a bien servi les Acadiens lors d’hivers de disette, et que les soldats anglais en sont venus à la craindre parce qu’elle leur lançait ses poutines à bout de bras. On se rappelle aussi d’elle parce qu’elle organisait les pelleteries communautaires l’hiver. Enfin, et c’est là la clef de voûte de notre argumentaire pour que notre université porte son nom, elle a organisé la première école libre en Acadie.

Pas pire, hein.

Tant qu’à faire, une histoire imaginaire pour un pays imaginé.

Vive l’Université de l’Acadie.

Rosella Melanson

Fredericton