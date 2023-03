La guerre entre l’Ukraine et la Russie démontre à quel point l’OTAN manque de pouvoir ou de volonté afin de mettre fin à l’anéantissement de l’Ukraine.

Son but n’est-il pas de protéger la liberté et de la promouvoir en Europe et en Amérique du Nord?

Depuis plus d’un an, ce pays subit les bombardements de la Russie. Villes après villes, villages après villages, écoles après écoles, hôpitaux après hôpitaux. Dites-moi, à quoi sert l’OTAN?

Carl Miller

Tide Head