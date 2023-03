En réponse à l’article «Tracadie: le club de VTT La Randonnée Nord-Est plaide pour la levée des restrictions» paru dans l’Acadie Nouvelle, le 1er mars 2023.

Roland Thériault, président du club, demande à la municipalité d’abolir les restrictions imposées.

On y mentionne que les amateurs de quatre-roues ne veulent plus entendre parler des contraintes de limite de vitesse et de l’impossibilité de circuler la nuit.

2019 a été l’année où le conseil a adopté un arrêté désignant les routes autorisées aux VTT. Depuis ce temps, on ne cesse d’accroître le nombre de routes accessibles, et ce, année après année.

Ce que je perçois dans les propos rapportés dans l’article, c’est que le club La Randonnée Nord-Est demande à ce que les amateurs de VTT puissent aller où ils le veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent, sans aucune restriction ni réglementation.

La Municipalité dit vouloir faire une consultation publique, mais quelle sera son importance si une partie du conseil est en conflit d’intérêts ou en apparence de conflit dans ce dossier?

À titre d’exemple, lorsque le conseil travaillait à implanter un arrêté pour l’interdiction du glyphosate, les conseillers en conflit d’intérêts ou en apparence de conflit se retiraient du débat et ne participaient pas au vote.

Maintenant, qu’en est-il de ceux assis autour de la table du conseil qui sont amateurs de VTT ou membres d’un club?

Aucun conseiller ne se dit être en conflit d’intérêts ou en apparence de conflit dans ce dossier. Et comme le dit M. Thériault, c’est le conseil qui décide au bout du compte.

Quelles décisions seront prises au nom du développement économique?

Lorsqu’on mentionne les mots «développement économique», il semble n’y avoir aucune place aux questionnements, commentaires ou restrictions sans être pointé du doigt comme étant des personnes refusant le développement économique de sa région.

Le développement économique à quel prix (tranquillité, sécurité et environnement) et pour qui (restaurateurs, motel et station d’essence)?

Ginette Saulnier

Tracadie