Les taux d’aide sociale doivent être augmentés

Lorsque j’entends le dicton «Contentez-vous de peu et vous serez toujours heureux», je pense que le message-clé consiste à souligner que l’accumulation de richesses ne rend pas toujours heureux. Pour être satisfaite, une personne doit pouvoir combler ses besoins de base tels que le logement, la nourriture, les vêtements, etc. Les personnes qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins de base sont rarement heureuses, car elles se préoccupent du lendemain, incapables de vivre décemment.

Beaucoup de personnes au N.-B. doivent demander de l’aide sociale, non pas par choix, mais parce qu’elles sont incapables de travailler. Les prestations d’aide sociale actuelles sont nettement insuffisantes pour payer le logement, la nourriture, les déplacements, etc. La quasi-totalité des 32 000 personnes (et plus) qui bénéficient actuellement de l’aide sociale s’inquiètent du lendemain.

À titre d’exemple, prenons le cas d’une femme d’âge moyen que je connais. Elle reçoit 636$ par mois en aide sociale et doit payer 536$ pour son loyer. Elle mange régulièrement à la soupe populaire et ne va jamais au restaurant. Elle se rend à pied à la banque alimentaire et ramène ses provisions chez elle dans un chariot, n’ayant pas d’argent pour prendre un taxi ou acheter un laissez-passer d’autobus. Elle ne se procure jamais de nouveaux vêtements. Pour survivre, elle travaille comme laveuse de vaisselle dans une cafétéria, gagnant environ 180$ par mois, argent qu’elle utilise pour acheter les produits alimentaires non disponibles à la banque alimentaire. Elle a un téléphone, mais ne peut pas se payer l’internet ni le câble.

Au nom des milliers de personnes qui bénéficient de l’aide sociale, veuillez demander aux personnes influentes de votre réseau d’écrire au gouvernement et le prier d’augmenter leurs prestations de 200$ par mois pour compenser le taux d’inflation actuel. Les personnes seules, qui reçoivent actuellement 636$, recevraient 836$ par mois et elles n’atteindraient que 45% du seuil de pauvreté officiel de Statistique Canada (22 466$ par an / 1872$ par mois) et seraient encore dans une situation d’extrême pauvreté.

Toutes les unités familiales bénéficiant de l’aide sociale devraient recevoir la même augmentation de 200$ par mois. Le coût d’une telle augmentation mensuelle, pour environ 21 000 unités familiales du N.-B. recevant de l’aide sociale, serait d’environ 50 millions $, ce qui représente seulement environ 6% de l’excédent budgétaire actuel de 774 millions $ dont se vante le gouvernement provincial. C’est sûrement peu à demander!

Agissons ensemble pour réduire la pauvreté.

Auréa Cormier

Secrétaire

Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul