Problèmes aux urgences: faudra-t-il l’intervention des Forces armées canadiennes?

Le pays tout entier crie que le système de santé est en pleine crise, mais où sont les améliorations? En voyez-vous? Un plan a-t-il été annoncé? Est-ce qu’il y a de l’aide qui s’en vient? Ou est-ce que ceci est notre nouvelle normalité?

Je vous partage mon expérience du 2 mars… J’étais à l’urgence, vers midi, avec mon mari qui s’était rendu à une clinique en raison de points au cœur. On lui a suggéré de se rendre à l’hôpital. C’est plein à craquer. Le bureau de triage n’est plus dans la salle d’attente, il est en arrière, dans la salle d’urgence, derrière des portes closes. Le bouton pour ouvrir la porte pour les chaises roulantes n’est plus là, il a été enlevé. Ce qui veut dire que tous ces gens malades sont dans une salle sans aucun accès à un professionnel de la santé. Je me demande pourquoi. Mais à mesure que les heures passent, je réalise pourquoi…

Une femme qui habite dans un foyer de soins ne va vraiment pas bien. Un de ses doigts s’est infecté et son bras est gravement enflé. Le foyer a appelé l’ambulance, car la femme est très affaiblie. Elle passe au triage. Ensuite, on l’amène dans la salle d’attente. Elle est âgée de 87 ans, elle n’est pas mobile et elle est seule.

Je remarque quatre autres personnes âgées dans un coin, seules et sans famille. Je me demande si elles aussi sont arrivées par ambulance et sont là depuis.

Une maman arrive avec son petit de trois ans, ses lèvres sont bleues, il a besoin d’un rayon X. Il souffre possiblement d’une pneumonie, il pleure, ses joues sont rouges, il a de la fièvre et il est épuisé…

Une jeune femme arrive, elle prend un numéro, elle a peut-être 20 ans. Elle s’assoit en face de moi, elle est toute petite. Elle évite de regarder les gens autour d’elle. Je remarque que ses yeux sont cernés et que ses petites mains tremblent. Elle se lève après une heure et sort de l’hôpital. Elle n’y retournera pas…

Les heures passent, ça devient plus bruyant. Les gens ne feel pas, la patience est à sa limite. Tous ces vieillards seuls depuis six ou sept heures, personne pour les amener aux toilettes ni pour leur apporter à manger ou à boire.

La distributrice d’eau potable ne fonctionne pas, les gens commencent à remarquer que ces aînés ont atteint leur limite. Ils s’entraident avec des bouteilles d’eau de la cantine, des collations et des regards sympathiques.

Une personne vomit partout à l’entrée, un petit pleure pour un popcycle, car sa gorge fait mal, un homme est pris dans la toilette avec son fauteuil roulant, une femme est trempée de sueur et commence à pleurer. Elle dit qu’elle a des douleurs à la poitrine.

Les gens paniquent à la vue de cette femme qui pleure et qui a de la difficulté à respirer.

Mais il n’y a pas moyen d’aller chercher une infirmière. La femme à l’admission dit que les infirmières sont toutes occupées avec des patients qui viennent d’arriver en ambulance.

Après quelques minutes, une jeune infirmière arrive. Et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé pourquoi la salle de triage n’est plus dans la salle d’attente et que le bouton n’est plus là pour ouvrir la porte. C’est pour une raison de sécurité.

Parce que quand l’infirmière est entrée dans la salle, les patients fatigués, malades et inquiets, l’ont assaillie avec leurs inquiétudes, leurs frustrations et leurs questions.

Pourtant, le personnel n’est pas responsable de cette situation. Je ne peux m’imaginer devoir gérer cette situation chaque jour. Cette pauvre infirmière et tous les employés dans le domaine de la santé ne sont pas la cause de ce problème. Les gens parlent fort, ils s’inquiètent pour les plus malades qu’eux, ils demandent «combien d’autres doivent mourir dans des salles d’urgence?»

Et voilà ce que j’ai vu en un peu moins de huit heures. Par bout, je pensais être dans un autre pays. C’est difficile de voir cette triste réalité ici, chez nous.

Si les hauts placés dans le domaine de la santé n’ont pas de solution ni de plan pour améliorer cette crise, il serait grandement temps de solliciter l’aide des Forces armées canadiennes, parce que de plus en plus de gens se laissent mourir en évitant les urgences.

J’ai vu plusieurs patients partir sans voir un médecin. Des douleurs à la poitrine, des coupures graves, des problèmes de respiration, les gens s’en allaient en priant qu’ils n’avaient rien de sérieux.

Si tu n’as pas les organes qui te sortent du corps, ce n’est plus considéré comme une urgence ici au Canada. Alors je répète, il y a-t-il de l’aide qui s’en vient? Ceci est-il vraiment notre réalité maintenant?

Y’a des pays qui gèrent mieux leurs systèmes de santé que nous. Devrait-on s’informer et adopter les mêmes solutions?

Je me couche avec l’image de cette femme âgée de 87 ans qui n’avait toujours pas vu un médecin quand je suis partie et je m’inquiète pour mon mari qui n’a pas voulu rester plus longtemps aux urgences.

Demain, je serai plus positive, mais faire semblant que tout va bien et être dans le déni, ça n’arrangera rien.

Faut parler et parler fort, je crois.

Rachel Boudreau

Cap-Pelé