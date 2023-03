Un nom illogique

Je veux joindre ma voix aux milliers d’autres voix qui vous demandent de changer le nom de l’Université de Moncton, un nom tout à fait illogique dans les circonstances.

Le colonel Robert Monckton a emprisonné de nombreux Acadiens et il a même participé à la dispersion de milliers d’Acadiens, et on lui a donné le nom de l’université des Acadiens. Quel illogisme!

Voilà pourquoi je vous demande de changer le nom de l’Université de Moncton, nom qui pourrait être Université Acadienne ou Université de l’Acadie, nom qui sera donné après un long processus de consultation du peuple acadien.

Gilles Halley

Président de la SANB 1980-1981

Salaberry-de-Valleyfield, Québec