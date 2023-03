Où est-ce qu’on s’en va?

En réponse à Jean-Guy Duguay (Opinion du lecteur, 11 mars 2023), je dirais que les jeunes s’en foutent pas mal du nom de l’université de Moncton. Ceux que ça dérange ce sont les plus âgés qui souffrent encore du complexe de la Déportation en 2023 et des artistes qui s’en servent. Même Zacharie Richard y met grain de sel. Regardez ce qui se passe en Ukraine et vous verrez que les Anglais étaient assez modérés…

Sherbrooke est un hameau français qui a pris son nom de Sir John C. Sherbrooke qui s’y est établi en 1818. Est-ce que le Québec va vouloir changer le nom de son université? L’Université de Sherbrooke est située dans la ville de Sherbrooke comme celle de Moncton est dans la ville de Moncton.

Si on veut vraiment en brasser, il y en a qui arrive du Maine pour se faire épandre sur nos terres agricoles. Nos patates vont pousser dans les fonds de fosses septiques des Américains. Après les essais de l’agent orange à la base de Gagetown (avec l’accord du gouvernement) dans les années 1960 avant la guerre au Vietnam, on nous arrive avec ça et on viendra nous dire que la maladie mystérieuse n’existe pas. On devrait laisser l’université de côté et s’occuper des choses plus importantes et il y en a en masse.

Nicole Tremblay

Grande-Anse