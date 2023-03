Un débat fractionnel

Les réactions sont nombreuses au sujet d’une nouvelle appellation pour l’Université de Moncton. Le camp du oui est très présent sur les médias sociaux. Tout dépend sur quelle valeur on s’attarde et le poids qu’on met sur ces valeurs.

Ceci nous a permis de mieux comprendre l’origine de l’appellation des noms tels celui d’Acadie, Moncton et bien sûr l’Université de Moncton. Ceci est une belle occasion d’apprentissage pour tous et toutes, et plus particulièrement nos jeunes.

Je suis curieux de savoir pourquoi ce débat refait surface aujourd’hui et avec tant d’émotion? Est-ce que le climat de division entre les francophones et les anglophones nourri par un gouvernement anti-francophone provoque une montée sans pareil des émotions face à notre identité acadienne?

Certainement, il y a un désir accru pour les francophones de prendre leur place, toute leur place, mais seulement leur place au sein de cette société et de le faire de façon harmonieuse.

Lorsque nous avons fondé le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, l’appellation initiale dans la documentation était le Centre de formation médicale de l’Acadie. Au cours du processus d’implantation et de négociation, l’ensemble des partenaires a fait consensus sur l’appellation actuelle.

Je suis confiant que l’Université de Moncton, malgré une tâche difficile, va prendre la décision qu’elle juge être la bonne à ce moment de l’histoire.

L’exercice en vaut la peine.

La communication de sa décision doit être bien comprise par la communauté. Je souhaite que cette décision soit respectée et ne crée pas plus de division au sein et entre nos communautés. Ceci ne ferait que nourrir celle déjà entretenue par notre gouvernement actuel.

Une analyse socio politique serait nécessaire pour bien comprendre cette époque importante de notre histoire.

Dr Aurel Schofield

Fondateur et ancien directeur

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

Professeur titulaire (retiré), Université de Sherbrooke

Dieppe