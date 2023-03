En me référant au journal l’Acadie Nouvelle du 14 mars, je prends le temps de souligner l’opinion de Claudette Lajoie qui préconise une discussion et une réflexion sérieuse dans un contexte démocratique. Il est très intéressant de constater aussi que la pensée du jour dans cette même édition est celle-ci: L’important n’est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir.

L’outil qu’est la planification stratégique nous amène vers une série de mesures afin d’atteindre nos objectifs. Mme Lajoie, dans son dernier paragraphe, se pose la question à savoir combien ont proposé un changement de nom lors de la dernière planification stratégique de l’Université de Moncton? Question que je qualifierais de très à point dans le contexte actuel.

Laissons au conseil d’administration de l’Université de Moncton l’espace pour prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’Université et, de grâce, écoutons les plus jeunes qui la fréquentent et qui vont la fréquenter.

Ici, vous vous en doutez, je fais aussi allusion aux étudiants internationaux.

Philippe Ferguson

Tracadie