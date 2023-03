Anglais et espagnol

Lors d’une récente visite à Baie-Jolie sur mer, sur la côte acadienne, je vais à un restaurant de sous-marin bien connu et quelle ne fut pas ma surprise de constater que l’écran tactile du menu était bilingue! En anglais et en espagnol. Lorsque je verbalise cette incongruité à l’employée sur place, celle-ci me répond «I don’t speak french».

Un peu plus et je m’aurais cru être à Breaux Bridge en Louisiane. Il aurait fallu que je place du «cajun spice» sur mon sous-marin et le tour était complet. Rappelons que 9 personnes sur 10 à Baie-Jolie sur mer parlent français comme langue maternelle.

Mais que voulez-vous, les Acadiens sont accommodants et bilingues.

Même la plupart ne s’offusquent plus d’avoir le nom d’un des bourreaux de leurs ancêtres comme nom d’université.

C’est ça que c’est l’assimilation. Un raccourci dites-vous? On s’en reparle dans 20 ou 30 ans.

Daniel A. Thériault

Bathurst