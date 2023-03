C’est de l’inconscience

L’idée de changer le nom de l’Université resurgit de temps à autre. On en parle à Radio-Canada, dans les journaux du Québec et dans les chaumières. Le conseil municipal de Caraquet a adopté une résolution en ce sens sans opposition et sans grand débat. Le maire Thériault déclarait sur les ondes de Radio-Canada qu’il n’y a «pas une seule personne qui s’opposait» et que la décision allait se prendre dans «quelques semaines».

Une pétition a circulé. Il y aurait plus de 1200 signatures. Les noms de 860 d’entre elles apparaissent dans le Moniteur Acadien (08-03-23). Ils s’étalent sur plus de cinq pages du journal. La plupart sont des gens à la retraite. Le journal s’est rangé du côté des signataires, le rédacteur en chef nous rappelant que de telles démarches ne sont pas nouvelles dans l’histoire de l’humanité donnant en exemple, entre autres, Marilyn Monroe qui, jadis, s’appelait Norma Jeane Baker. C’est rassurant! D’autant plus que, selon le journal, un nouveau nom ferait en sorte de faire se retourner Monckton dans sa tombe. Le poste CJSE a tenu une émission sur le sujet. La majorité des participants se sont prononcés contre.

L’argument qui dit que l’institution de haut savoir, en portant le nom «Université de Moncton» veut honorer le bourreau des Acadiens, Robert Monckton, convainc peu parce qu’il ne tient pas. Ce n’est tout simplement pas vrai. Ce qui choque encore plus, c’est qu’on étiquette de façon injurieuse ceux qui osent diverger d’opinion. Ils seraient peut-être des colonisés qui souffrent du syndrome de Stockholm ou des assujettis étant d’accord avec les oppresseurs.

Quand on manque d’argument, recourt-on à la culpabilité? Les bons à droite et les mauvais de l’autre côté.

Et ceux qui veulent créer un lien entre le nom «Université de Moncton» et les sentiments anti-francophones et anti-bilinguisme du maire Leonard C. Jones, pour apaiser la population anglophone du Nouveau-Brunswick de l’époque, font fausse route.

L’Université a été incorporée en 1963 et le maire de Moncton venait à peine d’être élu. Ses couleurs, il ne les affichait que peu au début de son mandat. C’est lors des manifestations étudiantes et du voyage des quatre Acadiens en France, en 1968, qu’il est sorti de ses gonds.

L’université allait voir le jour sur la butte de Sunny Brae, terrain acheté par le diocèse de Moncton et payé par les diocésains grâce à une campagne financière qui a duré quelques années. Elle devait porter le nom «Notre-Dame», les Eudistes et les Sainte-Croix s’étaient entendus sur le choix. La nuit portant conseil, les religieux de Bathurst refusèrent l’appellation parce qu’il existait en Indiana, aux États-Unis, une université du même nom et dirigée par la congrégation des prêtres de Sainte-Croix. Il allait donc falloir trouver un autre nom. Il existait au Canada bon nombre d’universités (44 actuellement) qui s’identifiaient au lieu – ville ou province – où elles étaient situées. De là le nom «Université de Moncton». Il faisait consensus autant chez les Eudistes que chez les Sainte-Croix.

Dire, comme le fait Jules Chiasson (AN, 15-03-23), que «nous ne sommes pas obligés de l’honorer (Monckton) en attribuant son nom à notre institution de haut savoir», c’est de la désinformation. Cela n’a jamais été le cas et ce serait attribuer des intentions mesquines aux pères de Sainte-Croix ainsi qu’aux pères eudistes que de penser ainsi. Il s’agit de l’université située dans la ville de Moncton.

L’historien Maurice Basque disait sur les ondes de CBC récemment que les camps du «oui» et du «non» étaient «typiquement» divisés selon les régions (nord et sud). Si tel devait être le cas, je crois qu’il serait important de rappeler que les membres de la Commission Deutch, cette instance qui a recommandé la création d’une université de langue française au Nouveau-Brunswick, ont demandé aux Eudistes si la responsabilité de l’enseignement supérieur en Acadie les intéressait. C’est le juge Adrien Cormier, membre de la Commission et finissant de Bathurst, qui était présent aux pourparlers. La réponse a été négative. Les plus jeunes prêtres chez les Eudistes étaient plutôt intéressés au ministère paroissial qu’aux tâches administratives et professorales. L’aventure semblait risquée. Ç’aurait été d’hypothéquer le fonds de retraite des membres de plus en plus vieillissant de la congrégation.

Les Sainte-Croix ont relevé le défi à leurs risques et périls. L’université aurait pu être un échec monumental, le gouvernement qui l’avait créée y investissait des sommes dérisoires, la part du lion allant à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Médard Collette, ancien vice-recteur, rappelait ces moments où il n’y avait pas assez d’argent en banque pour payer les professeurs et devait recourir à Jean-Louis Levesque.

Changer le nom d’une institution n’est pas une mince affaire. Plus de 43 000 diplômés – soit en moyenne 717 annuellement – seraient en possession d’un parchemin octroyé par une entité qui n’existerait plus.

Se refaire un nom, une renommée et surtout une tradition universitaire est un défi énorme. La fierté qu’elle aura créée au cours de six décennies tiendra à quoi?

Les chercheurs qui participent aux sociétés savantes et aux congrès nationaux et internationaux le feront au nom de quelle institution?

Un nom, c’est aussi du marketing. Allons voir ce qu’il en coûte de millions aux entreprises qui veulent donner un autre nom à leurs produits. On dit que pour changer le logo et les couleurs de l’Université, il en a coûté une petite fortune.

Les contacts importants que l’Université entretient avec les autres institutions de haut savoir, avec les gouvernements provincial et fédéral, avec la France et avec ces pays de l’Afrique francophone dont le nombre d’étudiants chez nous représente 30% des effectifs, seront fragilisés.

Les dons des anciennes et des anciens d’une institution qui n’existe plus et ceux des philanthropes seront-ils généreux?

Changer le nom de l’université aurait des conséquences énormes. Le Conseil des gouverneurs a une responsabilité considérable dans une telle décision. Deviendra-t-il ce corps décisionnel qui devra apprendre aux détenteurs de diplômes – baccalauréat, maîtrise et doctorat – qu’ils sont maintenant d’une entité qui n’existe plus.

Et ce jeune étudiant d’origine vietnamienne qui défendra bientôt sa thèse doctorale en biologie moléculaire devra-t-il s’en aller avec un parchemin d’une institution qui pourrait ne plus exister? Dire que cela n’a pas d’importance et que le changement du nom de l’université n’aurait pas de conséquence, c’est de l’inconscience.

Hector J. Cormier

Moncton