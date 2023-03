Réfléchir pour la communauté sans l’écouter

La Coalition du Nouveau-Brunswick pour la santé était invitée la fin de semaine dernière à deux «Journées de réflexion prospectives sur la santé en français» avec en sous-titre: «rassembler, innover et agir pour nos communautés».

Beau programme! Nous avions hâte de participer à cette activité, qui nous donnerait l’occasion de discuter de la manière dont nous pourrions ensemble participer à l’amélioration des services de santé des francophones du Nouveau-Brunswick.

Déception. Le programme du colloque était organisé de manière non pas à favoriser les échanges entre les participants, mais à les limiter sérieusement. Il fallait réfléchir à voix basse, pas à voix haute.

Dès le début, lorsque quelques personnes se sont approchées du micro pour poser une question à la suite des deux premières présentations, l’animatrice Marie Linda Lord leur a bouché le bec en indiquant que c’était le temps de la pause. Beau début de réflexion!

Voici les sujets sur lesquels nous aurions dû avoir des échanges si nous voulons vraiment améliorer les soins de santé pour les francophones du Nouveau-Brunswick:

1. La stratégie de rétention et de recrutement des travailleurs de la santé: pourquoi les travailleurs quittent-ils leur emploi? Que fait-on pour mieux répondre à leurs besoins? Qui fait quoi et avec quel échéancier? Quels résultats a-t-on obtenus jusqu’ici?

2. La stratégie de développement des soins tertiaires: actuellement, il y a sept services tertiaires dans le réseau Vitalité et plus d’une vingtaine dans le réseau Horizon, dupliqués et tripliqués dans certains cas.

La concentration de ces services continue de se faire à Saint-Jean, créant ainsi des problèmes d’accessibilité aux patients provenant du nord de la province à cause de la distance et des dépenses liées au transport, aux repas, aux chambres d’hôtel, etc. Certains patients n’osent pas faire le déplacement parce que les services en français laissent à désirer.

Le colloque a-t-il permis de discuter de cette situation critique? Non.

3. L’accélération du processus d’accréditation des médecins et des infirmier(es) étrangers: des centaines de ces professionnels ayant des diplômes d’autres pays attendent toujours leur accréditation pour pouvoir pratiquer au Nouveau-Brunswick, et ce, depuis des années. Aurait-on pu en discuter? NON, pas avec le format du colloque.

4. La gouvernance: le sujet a été légèrement effleuré. Ne devrait-on pas discuter du rôle des nouvelles municipalités dans la gouvernance de notre réseau de santé, ou veut-on que les décisions continuent d’être prises par Higgs?

Le programme et le format du colloque ne permettaient aucune discussion approfondie sur le sujet. Comme prévu, aucune recommandation n’a été faite.

5. Les personnes âgées occupant des lits d’hôpitaux (plus de 700) en attendant une place dans un foyer de soins: quelles stratégies sont mises en place pour empêcher ces personnes âgées de dépérir de jour en jour en attendant leur place ?

Et il y a d’autres problèmes qui auraient pu être discutés, mais le format ne s’y prêtait pas, par exemple la fermeture répétée des urgences, surtout les fins de semaine, 65 000 familles sans médecin de famille, la place croissante du privé dans les soins de santé, etc.

Aurait-on pu en discuter dans le format du colloque? Non.

Tous ces sujets méritaient pourtant une réflexion, mais les responsables ont encore une fois «oublié» de permettre une vraie participation des personnes présentes, d’aborder des enjeux qui concernent la communauté dans le cadre d’ateliers, de plénières et de recommandations, ce qui aurait permis de «réfléchir, rassembler, innover et agir pour nos communautés».

Pourtant, c’est la population qui assume les failles du système actuel.

Bernadette Landry

Coprésidente de la Coalition du N.-B. pour la santé