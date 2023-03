Enfin, merci Radio-Canada!

24-60, une émission des plus intéressantes, a été diffusée sur les ondes de RDI, dimanche soir, animée par Mesdames Dussault et Godin à partir de Dieppe, la plus grande ville francophone hors Québec au Canada.

La quinzaine d’invités, en provenance des provinces canadiennes à plus fortes prédominances francophones, devaient se prononcer sur l’important enjeu du déclin des francophones comme poids démographique au Canada et même au Québec.

Les invités représentaient le monde associatif, culturel, universitaire et politique. Notre cousin adoptif de la Louisiane, l’artiste Zacharie Richard, a partagé son expérience à ne pas imiter, alors que du temps de son arrière-grand-père les francophones représentaient plus de 80% de la population alors qu’aujourd’hui, nos cousins Cajuns ne forment plus que 5% du poids démographique de la Louisiane.

Les invités ont été unanimes à cibler l’immigration comme l’une des solutions les plus importantes pour freiner le déclin du français partout au Canada. Nous savons que l’immigration est de juridiction fédérale à l’exception du Québec qui a un droit de regard particulier en raison de son statut de foyer de la francophonie en Amérique du Nord. Malgré ce statut particulier pour le Québec, nous avons appris que plus de 85% des immigrants non francophones au Québec choisissent l’anglais comme langue d’adoption. Pouvez-vous imaginer le choix dans les autres provinces canadiennes quand nous savons que le Québec possède le plus grand éventail de services éducatifs francophones disponibles, et ce, de la garderie aux études universitaires?

Il y a tout de même de l’ espoir, pour la première fois en plus de dix ans puisque le Canada a atteint, l’an dernier, sa cible de 4,4% d’immigration francophone.

Les études démontrent cependant que pour espérer conserver un poids démographique francophone, il nous faut des cibles d’immigration et d’intégration plus ambitieuses, 12% à court terme et 20% à plus long terme.

Pour les francophones du Nouveau-Brunswick, de nouvelles cibles sont encore plus importantes, car notre poids démographique a déjà diminué à 30% alors que la province vient d’atteindre le seuil de 800 000 habitants.

Sans être cynique, est-ce que le déséquilibre dans le nombre de places disponibles en garderie pour les enfants francophones du Nouveau-Brunswick, comparativement aux enfants anglophones, est une autre stratégie d’assimilation, invitant les nouveaux arrivants à choisir les garderies anglophones, sachant que ce début en éducation est très critique pour l’intégration et l’ensemble du système scolaire?

Pour réussir à atteindre ces nouvelles cibles, tous les participants semblaient d’accord à travailler ensemble, mais il y a surtout eu un questionnement sur la volonté des gouvernements. La ministre fédérale sur les langues officielles, Mme Petitpas-Taylor, a très bien précisé l’engagement de son gouvernement et la difficulté parfois d’arrimer une politique pancanadienne avec quelques particularités pour le gouvernement du Québec.

La participation du ministre québécois aux Affaires francophones, Jean-François Roberge, a bien illustré que le Québec n’est pas à l’abri des difficultés linguistiques et culturelles que nous connaissons et que les solutions fédérales devraient faire preuve de souplesse afin de permettre un encadrement propre à leurs défis.

Dans cette discussion si importante d’engagement politique, j’aurais bien aimé entendre un représentant de notre gouvernement provincial.

Notre télévision d’État, que l’on critique avec raison pour son manque de contenu provincial, organise une émission de deux heures dans la seule province officiellement bilingue au Canada et notre gouvernement se désiste à la dernière minute.

Je peux comprendre qu’il soit difficile de défendre l’indéfendable. On n’a fait qu’ajouter l’injure aux insultes du passé. Cette insouciance, pour ne pas dire ce dédain à vouloir nous représenter dignement en diverses circonstances ne peut pas être seulement imputable au premier ministre Higgs, son passé étant garant de notre avenir sur le plan linguistique et nous connaissons sa mission.

Un gouvernement est composé de plusieurs personnes et un parti politique est imputable à l’ensemble de ses membres.

Heureusement, la belle performance des Gauvin, Roy, Doucet, Landry, Rioux et autres a bien démontré que les Acadiens et les francophones du N.-B sont très conscients des défis qui menacent leur langue ainsi que leur culture et qu’ils sont solidaires pour trouver des solutions malgré l’absence et l’insouciance de leur gouvernement.

Gérald H. Clavette

Rivière-Verte