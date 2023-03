Mépris ou provocation?

Vendredi dernier, nous étions plusieurs à regarder l’émission spéciale du 24-60 de RDI, très bien préparée et animée par Anne-Marie Dussault, assistée de Karine Godin. Pour l’occasion, le plateau était installé dans la ville de Dieppe. Il faut saluer cette décision du réseau de transporter dans notre cour une émission phare d’information et d’analyse pour une tribune sur un sujet aussi important.

Une brochette de personnes provenant de divers horizons géographiques, culturels, éducatifs, politiques et associatifs était conviée à participer au forum qui avait pour thème: Le déclin du français au Canada: est-ce inévitable?

Alors que toutes les régions du pays étaient représentées, quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait décliné l’invitation et que le ministre responsable de la Francophonie s’était désisté au dernier moment! Sans faire de procès d’intention ou spéculer sur les motifs qui ont conduit à une décision aussi surprenante, pour dire le moins, j’ai ressenti beaucoup de colère et de frustration, comme d’autres peut-être, de ne pas avoir accès à la position de notre gouvernement par rapport au débat sur l’état du français.

Ma colère et ma frustration se seraient sans doute dissipées si je n’étais pas tombé, le lendemain, sur une publicité de notre ministre responsable de la Francophonie, Glen Savoie, dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie (Acadie Nouvelle, 18 mars, p. 15).

Avez-vous remarqué la signature à la fin du message? Je la reproduis ici: Minister responsible for La Francophonie. Ça ne s’invente pas!

Dans le cas de l’absence de notre ministre ou de son remplacement à l’émission 24-60, c’est à tout le moins du mépris et cette signature dans l’Acadie Nouvelle, je la ressens comme une forme de provocation.

Les excuses viendront peut-être, mais n’atténueront pas l’humiliation que l’on subit chaque fois que nos droits et notre fierté sont mis à l’épreuve.

Je ne peux pas m’empêcher ici de faire un lien avec le débat actuel sur le nom de l’Université de Moncton. C’est aussi de l’humiliation que plusieurs ressentent depuis 60 ans puisque notre université porte un nom qui suscite l’embarras.

Certes il faut respecter l’opinion de celles et ceux pour qui le nom actuel de l’UdeM ne pose pas problème (à noter qu’en tapant l’acronyme dans un moteur de recherche, la première référence qui apparaît est Université de Montréal), mais l’on a du mal à comprendre la timidité et l’indifférence d’individus ou de groupes par rapport au débat en cours.

Après 60 ans de vie, n’est-il pas temps pour notre université de saisir l’occasion de rajeunir son image en adoptant un nom qui reflète mieux son histoire et son identité?

Le temps de redéfinir son positionnement stratégique à travers le monde universitaire francophone?

Le temps tout au moins de poser la première pierre de ce chantier en créant un espace de réflexion et d’analyse qui réunirait des personnes expertes de tous les milieux et de tous les âges afin de paver la voie à une décision éclairée et mûrement réfléchie.

Zénon Chiasson

Moncton